Google, Windows 10 için Chrome’un RAM sorununu çözecek
Google, Windows 10 için Chrome tarayıcısının performansını ve işlevini iyileştireceğini ve geliştireceğini söyledi.
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Windows 10 için 2004 olarak da bilinen ve Mayıs 2020’de gelen güncelleme; işletim sisteminin Win32 uygulamalarında ve tarayıcılarda RAM kullanımını düzenlemeye izin veren “Segment Heap” işlevine önemli geliştirmelerde bulunmuştu. Google da bu iyileştirmeleri Windows 10 için Chrome tarayıcısının RAM kullanımını azaltmak için kullanacaktı.
Ancak WindowsLatest tarafından gelen bilgilere göre; geliştiriciler bu fonksiyonu kullanmaktan vaz geçip onun yerine Ağustos’tan beri gelişimde olan “ParitionAlloc-Everywhere” isimli bir özellikten faydalanmaya karar verdiler.
Google’ın bir süredir üzerinde çalıştığı işlev yerine bu özelliğe geçmesinin farklı sebepleri olabilir. Örneğin ismi geçen “ParitionAlloc-Everywhere” özelliğiyle beraber, RAM kullanımını azaltmanın dışında başka geliştirmeler de görüleceğinden bahsediliyor. Tarayıcıda kullanılan ayırıcıların ve tarayıcı güvenliğinin de bu işlevle artacağı düşünülüyor.
RAM kullanımını azaltılması, işlevin tarayıcıdaki kaynakları daha etkili ve verimli bir şekilde kullanarak yapacağı öngörülüyor. Aynı zamanda yine bu kaynakların daha sıkı ve daha iyi ayarlanmış bir şekilde tarayıcıda bulunmasıyla beraber olası saldırılana karşın alan daraltılmış olacak. Güvenliği geliştirecek bir başka işlev olan “MiraclePtr” de bahsedilebilecekler arasında.
Bu tip iyileştirmelerin geliş tarihleri ise netleşmiş değil ancak 2021 ortaları gibi konu hakkında daha fazla bilgi geleceğinden bahsediliyor. Dolayısıyla Mountain View merkezli şirketin üzerinde çalışacakları ve geliştirecekleri çokça şey olduğunu söyleyebiliriz.
Diğer taraftan son zamanlarda oldukça sevilen Microsoft Edge de bu sorun için birçok çalışmalar ve çözümler sunmuş, kullanılmayan sekmeleri beklemeye alan “Uyuyan Sekmeler” gibi bir çözüm getirmişti.
Hem Microsoft, hem de Google, sıkça kullanılan bu iki tarayıcılarını ilerletmek için çaba sarf ediyorlar gibi. Gelecek sonuçlar tabii ki zamanlar ortaya çıkacak olsalar da bu rekabetten ortaya çıkan gelişimin ve gösterilen çabanın asıl önemli olan şey olduğunu not düşmekte fayda var.
Genel
Google, geçen haftaki kesintiyle ne kadar kaybetti?
Geçen hafta Google hizmetlerinde yaşanan kesintiden dolayı Gmail ile beraber Youtube, Drive, Meet ve Docs gibi hizmetlere erişim sağlanamıyordu. Hatta Android işletim sistemindeki bazı özellikler bile bu durumdan etkilenmişti ve Fotoğraflar ve Haritalar gibi işlevler kullanılamıyordu.
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Yaklaşık bir saat civarında süren kesinti, bizlerin her alanda tek bir firmanın ürünlerine olan güvenimizi nihayet sorgulatmaya başlatmıştı. Ancak kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratmanın yanında, bu durum Google’a milyonlara mal olmuş gibi duruyor. Özellikle Youtube reklamları üzerinden Google’ın kaybettiği gelir oldukça yüksek.
2019 yılı için Alphabet earnings raporunda yıl boyunca Youtube’un 15.15 milyar, saatlik ise 1.73 milyon dolarlık bir geliri Google’a sağladığını görebiliyoruz. Ancak TechRadar Pro sitesine bazı analistler tarafından gelen bilgilere göre bu rakamda 2020 yılı için %30-40 civarında bir artış bekleniyor. Bu yılın üçüncü çeyreği verileri ve diğer öngörüler göze alındığında bu yıl Google için saatlik 2.3 milyon dolarlık bir geliri bu alanda görmemiz muhtemel. Kesintiden etkilenen diğer hizmetlerin ise ücretsiz veya tek seferlik ödeme içeren hizmetler olmalarından dolayı direkt bir kayıp sağlamadıkları söylenebilir.
Ancak bu rakamın dışında, söylediğimiz gibi tek bir hizmete fazla bağlı kalındığını anlayan kullanıcılar ve işyerleri; bu alanlarda çeşitlilik arayabilir veya sağlayıcı değişikliğine gidebilirler. Ayrıca bu kesinti zamanında, bu hizmetler ile iş yapılamamasından dolayı Google’a dava açılması da ihtimaller arasında.
Her ne kadar Google’ın kaybettiği bu rakam, kazandığı kavranması güç milyarlar arasında oldukça küçük gibi görünse de; bu kesinti tek bir hizmet sağlayıcıya bağlılık konusundaki tartışmaları daha da ateşleyebilecek gibi duruyor. Öte yandan yine de bu durumun Google özelinde bütün hizmet sağlayıcılarının kendini geliştirmesi ve güven kazanması için bir fırsat olduğunu da söyleyebiliriz.
Chrome ve Edge için tehlike teşkil eden uzantılar
Kısa bir zaman önce güvenlik firması Avast tarafından belirtilenlere göre; üç milyondan fazla kullanıcı tam yirmi sekiz tane zararlı olabilecek uzantıları indirdi.
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Bunlardan on beşi Chrome, on üçü ise Edge için olan uzantıların zararlı kodlar barındırdıkları ve bazı zararlı işlemlerde kullanılabilecekleri belirtildi. Avast’ın bulduğu kodlar içerisinde şunlar var:
- Kullanıcıyı reklamlara yönlendirme
- Kullanıcıyı dolandırıcı sitelere yönlendirme
- Kişisel bilgi toplama
- Tarayıcı geçmişi toplama
- Cihazlara zararlı yazılım indirme
Bütün bu kodlara karşın Avast, buradaki asıl amacın kazanç sağlamak için kullanıcı trafiği kullanımının yapılması olduğunun altını çiziyor. Çünkü kullanıcıların üçüncü parti bir alana yönlendirildikleri her seferde siber suçlulara bir pay gidiyor.
Avast, bu uzantıları geçen ay bulduklarını belirtirken; bazılarının 2018 Aralık ayından beri aktif halde olduğunu ve kullanıcılardan o zamanlardan gelen bazı şikayetlerin bunun kanıtı olduğunu söylüyor.
Şirketin Kötü Amaçlı Yazılım Araştırmacısı Jan Rubín, bu eklentilerin baştan beri mi bu kodlara sahip olduklarını, yoksa belli bir kullanım seviyesine geldikten sonra güncellemeyle mi yerleştirildiklerini tespit edemediklerini söyledi. Ki eklentilerin bazıları gerçekten de on binler tarafından indirilmiş durumda.
Avast bulgularını Google ve Microsoft ile paylaşırken, Google tarafından araştırmayla ilgili henüz net bir yanıt almadı. Microsoft ise araştırmalarının sürdüğünü belirtti.
Avast’ın bu raporunu paylaşmasının ertesi gününde Google Chrome’daki eklentilerin sadece üç tanesi silinirken, Edge eklentileri hala ulaşılabilir durumda. Şimdi ise Chrome’daki silinen uygulama sayısının arttığını söyleyebiliriz. Konuyla alakalı ZDNet’e gelen bilgiler, Microsoft’un ise Avast’ın raporunun üzerinde çalıştığı yönünde.
Google ve Microsoft tarafından yapılacak araştırmalar sonuçlanana kadar Avast, kullanıcılara aşağıdaki kötü yazılım bulunan eklentileri tarayıcılarından kaldırmalarını öneriyor:
Chrome için kötü yazılım içeren eklentiler
- Direct Message for Instagram
- DM for Instagram
- Invisible mode for Instagram Direct Message
- Downloader for Instagram
- App Phone for Instagram
- Stories for Instagram
- Universal Video Downloader
- Video Downloader for FaceBook™
- Vimeo™ Video Downloader
- Zoomer for Instagram and FaceBook
- VK UnBlock. Works fast.
- Odnoklassniki UnBlock. Works quickly.
- Upload photo to Instagram™
- Spotify Music Downloader
- The New York Times News
Edge için kötü yazılım bulunan eklentiler
- Direct Message for Instagram™
- Instagram Download Video & Image
- App Phone for Instagram
- Universal Video Downloader
- Video Downloader for FaceBook™
- Vimeo™ Video Downloader
- Volume Controller
- Stories for Instagram
- Upload photo to Instagram™
- Pretty Kitty, The Cat Pet
- Video Downloader for YouTube
- SoundCloud Music Downloader
- Instagram App with Direct Message DM
Google Chrome adres çubuğundan hızlı işlemler nasıl yapılır?
Birkaç hafta önce gelen Google Chrome 87 güncellemesi, tarayıcıyı daha performanslı ve uyumlu hale getirdi. Ancak gelen özelliklerden bazıları oldukça sessiz bir şekilde geldi.
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Varsayılan olarak kapalı gelen Quick Actions, yani Hızlı İşlemler özelliği; kullanıcıların URL adres çubuğuna bazı kısa komutlar yazarak belirli işlemleri hızlıca yapmalarına olanak sağlıyor. Bu işlemlerin arasında tarayıcı geçmişi silme, çerezleri silme veya tarayıcıyı güncelleme gibi uygulamalar bulunuyor.
Google Chrome Quick Actions/Hızlı İşlemler nasıl aktifleştirilir?
Chrome 87 ile tarayıcıya eklenen bu özellik, belirttiğimiz gibi kapalı olarak geliyor. Ancak çok kısa bir iki işlemle aktifleştirilebiliyor. Bunun için öncelikle Chrome Experiments/Deneyleri kısmına girip “flags” özelliğine erişmek gerekiyor. Buna da adres çubuğuna chrome://flags yazarak ulaşılabiliyor. Ardından ise “flags” sayfasının arama kısmına “omnibox suggestion” yazıldığında aktifleştirmek gereken iki seçeneğe kolayca ulaşabiliyoruz:
- Omnibox suggestion button row
- Omnibox Pedal Suggestions
Bu iki özelliğin karşısındaki seçeneği “Default” yerine “Enabled” yaptığınız zaman, aktif hale gelmeleri için tarayıcıyı kapatıp tekrardan açmanız gerekecek. Tarayıcıyı yeniden başlattığınızda ise işlev artık kullanılabilir hale gelmiş olacak.
Bu özelliğin aktif olmasıyla beraber tarayıcınızda adres çubuğuna gidip “çerezleri sil”, “tarayıcı güncelle”, “sayfayı çevir”, “gizli pencere/mod”, “şifreleri yönet”, “geçmişi sil”, “kredi kartını düzenle” gibi komutları yazdığınız zaman çıkacak seçeneğe tıklayıp işlemlerinizi hızlıca gerçekleştirebiliyorsunuz. Hatta açık olan bir sekmenizin ismini yazdığınızda ona geçiş bile sağlayabiliyorsunuz.
Adım Adım Quick Actions aktifleştirme nasıl yapılır?
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