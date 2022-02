Google Chrome 8 Yıl Sonra Logosunu Değiştiriyor!

Google, 2014’te en son değiştirildiğinden bu yana Chrome‘un logosunu ilk kez değiştirmeye karar verdi. Chrome logosu artık Google‘ın “modern marka ifadesi” ile eşleşen daha basit bir görünüme kavuşuyor. Google‘ın getirdiği değişikliklere bir göz atın.

İlginizi Çekebilir; Discord, Üç Yeni Özelliği Test Ediyor

Yeni Google Chrome logosu, Canary yapısındaki kullanıcılar için görünüyor. Google, 2011’de tanıtılan standart dört renkli dairesel logoyu ve düz görünümü korurken, daha parlak renkler, iyileştirilmiş oranlar ve gölgesiz gibi değişikliklere gidiyor.

Yeni Google Chrome logosunun, tanınabilir Google Chrome tasarımını korurken macOS, Windows veya Chrome OS‘de daha kişisel bir his için işletim sistemine özel özelleştirmelerle geleceği de ortaya çıktı.

Örneğin, Windows‘taki Google Chrome daha “dereceli bir görünüme” sahip olacak, Chrome OS degrade görünümden daha parlak renklere sahip olacak ve macOS, Chrome logosunu 3D bir görünüme sahip olacak. Ayrıca, iOS‘ta beta uygulamasının logosu, TestFlight uygulamasına benzer bir taslak benzeri tasarımı benimsiyor. Chrome tasarımcısı Elvin Hu, bu yeni özelleştirilmiş Chrome görünümlerini bir tweet’te detaylandırdı. Aşağıdan göz atabilirsiniz.

Then, we created OS-specific customizations. We want the icons to feel recognizably Chrome, but also well crafted for each OS. For example, on Windows, the icons take on an obviously gradated look, appearing at home on Windows 10 & 11. pic.twitter.com/q598abI3Rx

— Elvin 🌈 (@elvin_not_11) February 4, 2022