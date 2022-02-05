Discord, Üç Yeni Özelliği Test Ediyor

Discord, kapalı bir testin parçası olarak kullanıcılar için iletişimi sorunsuz hale getirmek için büyük sunucularına birçok yeni özellik ekliyor. Bu özellikler arasında forum benzeri bir kanal, trend olan konular için bir ana sayfa ve moderatörlerin Toplulukları güvende tutması için yeni otomasyon araçları yer alıyor.

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İlk olarak, Discord, insanların oyun sohbet platformunda organize konuşmalar yapması için güvenle bir forum olarak adlandırılabilecek yeni bir kanalı test ediyor. Bu şekilde, kullanıcılar her zaman bir parçası olmaya gerek kalmadan ilgili konuşmaları takip edebilecekler. Ayrıca, hala alaka düzeyine sahip eski konuşmaları sergileyecek ve böylece yeni konuşmaların zamanla gelişmesine olanak tanıyacaktır. Discord, bir blog yazısı aracılığıyla bu özelliğin nasıl olduğunu paylaştı. İşte bir bakış:

Kullanıcıların trend olan veya ilgilerini çeken konuları bulması için yeni bir “ana sayfa” içeren başka bir özellik daha var. Bu, sunuculardaki bu konuların kısa bir biçimini gösterecek ve sunucuların şu anda insanlara yeni trend konularını nasıl gösterdiğinin daha iyi bir versiyonu gibi davranacaktır.

Son olarak, Discord modlarının işlevlerini daha da geliştirmek ve sohbet platformunu Topluluklar için çok daha iyi bir yer haline getirmek için yeni otomatik araçlar geliştiriliyor.

Tüm bu özellikler kapalı bir denemenin parçasıdır ve tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağına dair bir bilgi yoktur. Discord, “Bu özellikler kapalı deneylerde tanıtılıyor, böylece kullanıcılara doğrudan topluluklarımızdan nasıl fayda sağladıklarını öğrendiğimizden emin olabiliriz. Doğrudan sizinle, toplulukla birlikte test ederek, deneme aşamasından tam sürüme geçmeyi sağlayan herhangi bir özelliğin Discord’daki daha büyük sunucular için yararlı olduğundan daha emin olacağız.“ açıklamasını yaptı.



Bu özellikler test edilmekte, Topluluklar odakta tutulmaktadır ve Discord‘daki en son Sahne Kanallarına, Planlanmış etkinliklere ve daha fazla özelliğe ek olarak sunulmaktadır.