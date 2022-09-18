Google Çeviri en iyi bilinen ve en yaygın kullanılanlardan biri olmasına rağmen, Android ve iOS’ta halihazırda bulunan ve yepyeni bir uygulamaya sahip olan DeepL gibi alternatifleri kullanmayı tercih eden birçok kişi var.

Günlük hayatınızı sürdürmek için bir çeviriye ihtiyacınız varsa, ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılayamayacağını görmek için denemeniz iyi olacaktır.

Deepl

DeepL, ilk olarak bir Alman start-up projesi olarak başladı. Ancak zamanla kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi ve mevcut online çeviri hizmetleri arasında doğruluk ve güvenilirlik anlamında hızla yükselişe geçerek yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

DeepL Türkçe’yi de destekleyen Türkçe haricinde desteklediği 28 dildeki çevirileri inanılmaz bir doğrulukla yapıyor. DeepL, dil çevirisindeki daha geleneksel yöntemlerin aksine, yapay zeka ve derin öğrenme merkezli bir yaklaşımdır. Özellikle akademik veya resmi yazışmalarınız için çok daha doğru çeviriler sağlayacaktır.

Ayrıca bkz: En İyinin, En İyisi Olabilir! | Samsung Galaxy Z Fold4 Kutu Açılışı

DeepL, Google Çeviri’ye kıyasla daha doğru çeviriler yapmasının yanı sıra, farklı birçok özelliğe de sahiptir. Örneğin DeepL, çevirdiğiniz içeriğin anlamı göz önüne alındığında aşağı yukarı doğru olabilecek herhangi bir ifade için birden çok çeviri sağlar.

Belgelerinizi yükleyerek bir seferde tamamını çevirmek istiyorsanız, DeepL bu konuda da size yardımcı olabilir. PDF, DOCX ve PPTX dosya türleri için otomatik çeviriyi desteklemektedir.

DeepL, Google çeviriye en iyi alternatif

Deeple Çeviri arayüzü kullanıcı dostu olmasıyla birlikte, ana ekranında yalnızca çevirmek istediğiniz cümleyi veya kelimeleri girebileceğiniz bir metin kutusu vardır. Bu bölümde ayrıca hangi dilden çeviri yapmasını istediğinizi belirtmeniz veya dili algılama seçeneğini etkinleştirmeniz yeterli.

Metin kutusunda sorguyu ve sonucu dinlemek için bir düğme vardır. Metni girerken yapmış olabileceğiniz hataları düzeltmenizi sağlayacak bir geri al ve yinele düğmesi de mevcut.

Sonuç, metnin altındaki kutuda görüntülenecek ve burada nasıl telaffuz edildiğini dinleme, sonucu paylaşma ve hatta diğer uygulamalara kolayca yapıştırmak için panoya kopyalama seçeneğini de mevcut.

Öte yandan, menü çubuğuna giderseniz, ortada, yaptığınız çevirileri arşivleyebileceğiniz ve daha sonra tekrardan erişebileceğiniz arşiv bölümde mevcut. Bu özellik, yurtdışına seyahat ederken ve henüz ezbere söylemeyi öğrenmediğiniz bazı ifadeleri kullanmak için elinizin altında bulundurmak istediğinizde çok kullanışlıdır.

Nasıl İndirilir?

DeepL Android, iOS’un yanı sıra Windows ve macOS uygulamalarıda mevcut. Dilerseniz çevirmene web sürümü üzerinden de erişebilirsiniz.