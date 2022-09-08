Google ve Alphabet CEO’su Sundar Pichai, şirketi %20 daha verimli hale getirmek istediğini ve bunun, bir dizi ekonomik zorluğun yanı sıra yıllarca süren hızlı işe alımları hesaba kattığı için çalışan sayısında kesintileri içerebileceğini söyledi.

Los Angeles’taki Kod Konferansı’nda konuşan Pichai, Google’ın bugüne kadarki en büyük yararlanıcısı olduğu ekonomik belirsizlik ve reklam harcamalarında daha geniş bir yavaşlamanın önüne geçerek şirketi nasıl daha verimli çalıştırmayı düşündüğü hakkında daha fazla ayrıntı verdi.

Salı günü sahnede Pichai, “Makroekonomiyi ne kadar çok anlamaya çalışırsak, bu konuda kendimizi çok belirsiz hissediyoruz. Makroekonomik performans, reklam harcamaları, tüketici harcamaları vb. ile ilişkilidir” dedi.

Makroekonomik faktörleri kontrolü dışında gördüğünü söyleyen Pichai, çalışan sayısının artmasının ardından şirketin “yavaşladığını” kabul etti.

Pichai, “Bir şirket olarak, eskisinden daha az kaynağımız olduğunda, üzerinde çalışmamız gereken tüm doğru şeylere öncelik veriyoruz. Çalışanlarımızın gerçekten verimli olduklarından ve üzerinde çalıştıkları şeyler üzerinde gerçekten etkileri olabileceğinden emin olmak istiyoruz. Zamanımızı buna harcıyoruz.” diye ekledi.

Sunucu Kara Swisher, CEO’ya şirketi nasıl daha verimli hale getirmeyi planladığını sordu. CEO, büyüyen şirkete yeniden odaklanmak ve “daha iyi sonuçları daha hızlı almak” için yakın zamanda başlatılan bir iç proje olan “Simplicity Sprint”e atıfta bulundu. Gelir artmaya devam ederken, şirketin art arda ikinci çeyreği beklenenden daha zayıf kazanç ve gelir bildirmesinden sonra bu çaba geldi.

Ancak bundan önce, yılın başlarında çalışanlar, o sırada yöneticilerin kabul ettiği gibi, şirketin büyüyen bürokrasisine atıfta bulunarak, şirketin liderliğine özellikle ücret, terfi ve yürütme konusunda düşük notlar vermişti.

Pichai salı günü yaptığı açıklamada, “Yaptığımız her şeyde karar vermekte daha yavaş olabiliriz. Şirkete baştan sona bakıyorsunuz ve onu nasıl %20 daha üretken hale getirebileceğinizi anlıyorsunuz.” dedi.

Pichai, bunu nasıl yapmayı umduğuna dair daha spesifik örnekler de verdi. YouTube Müzik ve Google Play Müzik’i tek bir üründe birleştirmenin geçmişten bir örneğini verdi.