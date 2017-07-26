Google CEO’su Alphabet Yönetim Kurulu’na Katıldı

Alphabet adlı ana şirketi kurduktan sonra Google, kendisi de dahil bağlı pek çok şirketini Alphabet‘in altına yerleştirmişti. Brin ve Page‘in yönetim kuruluna geçtiği Alphabet Google’ı da Sundar Pichai‘ye bırakmıştı.

2015 yılından beridir Google CEO‘luğu görevini yapan Sundar Pichai de bugün çıkan bir habere göre Alphabet’in yönetim kuruluna katılmış. Page konu hakkında Sundar’ın Google CEO’su olarak muhteşem bir iş başardığını, firmayı güçlü bir şekilde büyüttüğünü ve inanılmaz inovasyonlara imza attığını belirtirken onunla birlikte Aplhabet’te çalışmak için sabırsızlandığını da ekledi.

Sundar Pichai Aplhabet Yönetim Kurulu’nun 13. üyesi olacak.