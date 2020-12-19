Google Camera Go artık HDR modunda fotoğraflar çekebiliyor
Google Camera’nın hafifletilmiş sürümü olan Camera Go uygulaması, uzun süredir beklenen HDR modu desteğine nihayet kavuştu. Google HDR özelliği getireceğini Nisan 2020’de duyurmuştu ve duyurulduğu günden beri hiçbir gelişme yaşanmamıştı, bugün itibariyle de özellik resmen yayınlandı.
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Google tarafından geliştirilen mobil işletim sistemi Android Go, ana Android’in hafifletilmiş bir sürümü olarak hayatına devam ediyor. Üstelik Google’ın 2 GB veya daha az RAM’e sahip olan düşük seviye cihazlara özel geliştirdiği Android Go platformundaki uygulamalar da aynı şekilde düşük seviye cihazlara özel optimize edilerek yayınlanıyor.
Bu bağlamda bünyesindeki tüm uygulamaların “Go” sürümlerini çıkaran Google, 2020’nin başlarında benzer hamleyi kendi Camera uygulaması için de yapmıştı. Google Camera Go adıyla yayınlanan uygulama ilk başlarda çok basit özellikler içeriyordu ve bu durum nedeniyle de kullanıcılar tarafından yoğun eleştirilerin odağında olmuştu. Sonrasında Google geliştiricileriyse uygulamayı, ana Google Camera ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olmak suretiyle geliştirmeye başladılar.
Google Camera Go, aylar sonra HDR desteğine sahip oldu!
İşte bu geliştirmeler kapsamında Google, Nisan 2020’de sosyal medyadan yaptığı bir açıklamada Google Camera Go uygulamasına HDR modu getireceğini açıklamıştı. HDR desteği sayesinde, ilgili gereksinimleri karşılayan telefonlara sahip olan kullanıcılar daha kaliteli fotoğraf çekebilecekleri için bir hayli sevinmişlerdi. Fakat duyuruyu yaptığı günden beri HDR desteğinin ne zaman geleceğiyle alakalı demeçler vermeyen Google, nihayet özelliği bugünden itibaren yayınladığını duyurdu.
Bugün itibariyle resmi Android hesabında müjdeli haberi paylaşan Google, bundan böyle kullanıcıların Camera Go uygulamasıyla HDR modunda fotoğraf çekebileceklerini açıkladı. Google’ın kademeli olarak dağıtmaya başladığı HDR modu sayesinde, telefonlarında ilgili gereksinimleri karşılayan kullanıcılar keskin bir görüntü kalitesi elde ederek muazzam fotoğraflar çekebilecekler.
Eğer sizin de Android Go’ya sahip bir akıllı telefonunuz varsa ve Google Camera Go kullanıyorsanız, Play Store’dan güncellemelerinizi kontrol edebilirsiniz. Google tek tek hangi cihazlarda özelliğin aktifleşeceğini söylemedi, ancak telefonunuz gereksinimleri karşılıyorsa zaten Camera Go’yu açar açmaz HDR özelliğinin aktifleştiğini göreceksiniz.
Google Chrome yeni güncellemesi, güvenlik geliştirmesi getirecek
İş ortaklıklarının devam ettiğini belirten Google ve siber güvenlik firması ESET; Google Chrome için kullanıcılara gelişmiş güvenlik imkanı sağlamaya çalışmaya devam ediyor.
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İki şirket, kullanıcıları potansiyel tehditlere karşı uyaran bir güvenlik aracı olan Chrome Cleanup ile kullanıcıları güvende tutmayı düşünüyor. Chrome Cleanup ise, Google Chrome tarayıcısının Güvenli Tarayıcı özelliğinin bir parçası. Araç, tehlike teşkil edebilecek sitelere veya dosyalara erişim yapılmaya çalışıldığı zaman kullanıcıları uyarma yoluna gidiyor. Güvenli Tarayıcı özelliği aynı zamanda ağ yöneticilerini de siteleri tehlikeli bir durumda ise uyarıyor ve sorunları çözmelerine yardımcı oluyor. ESET firması ise bu Güvenli Tarayıcı işlevini daha da güvenli hale getireceklerini belirtiyor.
ESET’in yeni teknolojisi, artık cihazlarına gizlice erişim sağlamaya çalışan bir yazılım olması durumunda kullanıcıları uyarmak için Google tarafından kullanılabilecek. Ardından ise bu tip bir yazılımı kaldırmak için Chrome Cleanup aracından yardım alınabilecek ve yazılım kaldırıldığı zaman da kullanıcıya bildirim gönderilecek. ESET işbirliğiyle çalışan Chrome Cleanup’ın arka planda çalışıp kullanıcının çevrimiçi aktivitelerine ise müdahale etmeyecek olduğunu da hatırlatmakta fayda var.
Siber atakların daha da karmaşık hale gelip geliştiği bu dönemlerde ESET ve Google firmaları da çevrimiçi önlemleri artırmaya çabalıyorlar gibi duruyor. Chrome Cleanup ise bu iki firmanın işbirliklerinin tek yönü değil. İkili aynı zamanda Google Play Store güvenliği için kurulan App Defence Alliance platformunda ve Google Cloud’un güvenlik platformunda da beraber çalışmalarına devam ediyor.
Apple
Apple TV, Google TV ile Chromecast’lere geliyor
Görünüşe göre 2020 bitimine yaklaştıkça Apple ve Google da birbirine yaklaşıyor. Apple Music‘in bu ayın başlarında Google’ın akıllı hoparlörlerinde ve ekranlarında kullanılabileceğini duyurduktan sonra, iki şirket bir kez daha birlikte hareket ediyor. Apple TV uygulaması, önümüzdeki yılın başlarında Google TV’li Chromecast’lerde sunulacak ve daha fazla Android TV OS cihazı listeye eklenecek.
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Apple Tv ve Google Tv aynı platformda!
Bu entegrasyon hem Apple hem de Google için oldukça faydalı. Google, duyurusunda söylediği gibi Chromecast’in artık “tüm önemli video aboneliklerine sahip tek akış cihazlarından biri” olduğunu iddia ediyor. Bu arada, AppleTV + hizmeti eskisinden çok daha geniş bir kitleye sunulacak. AppleTV uygulamasının bundan önce zaten Roku ve Fire TV’ler tarafından desteklendiğini ve bu yılın başlarında PlayStation’a geldiğini belirtmekte fayda var.
Google’ın Chromecast için yeni işletim sisteminin hâlâ iyileştirilmesi gerekiyor. Platformların birbiri ile entegre oluşunda hala bazı problemler mevcut. İki platformun ortak çalışmasının ne kadar iyi çalışacağını görmek için söz konusu uygulamaların Android TV tabanlı platformda yayınlanmasını beklememiz gerekecek, ancak Google şimdilik en azından “Apple Originals’ı cihazınızda görebileceksiniz” sözünü veriyor. Arama sonuçlarına göre kişiselleştirilmiş sonuçlar her kullanıcıya özel sunulacak. Muhtemelen, Google TV asistanı, izlemek için bir şey aradığınızda, aradığınız içeriğe yönelik AppleTV’deki benzer şovları da bulacaktır.
Diğer
YouTube Türkiye için temsilci atayacağını duyurdu!
YouTube Türkiye için devlet tarafından istenen yükümlülüğü yerine getirerek Türkiye’de gerekli temsilciyi atayacağını resmen duyurdu.
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Bildiğiniz gibi Türkiye’de devlet tarafından sosyal medya için bir karar alınmıştı. Bu karar’a göre Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından Türkiye’de görev yapacak temsilcisini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirmesi gerektiği belirtilmişti. Geçen süre boyunca yasal sürede temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope, Tiktok‘un da aralarında bulunduğu kuruluşlara ise ceza kesilmişti. Fakat ikinci dönem süreç devam ederken YouTube Türkiye için yayınladığı bildiri ile resmi bir temsilci atayacağını resmen açıkladı.
YouTube Türkiye için temsilci atama bildirisi
“YouTube olarak şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığımızı korurken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösteriyoruz. Kısa bir süre önce düzenlenen 5651 sayılı kanunla sosyal ağ platformları için getirilen yeni yükümlülükleri son bir kaç aydır bütün boyutları ile inceledik. YouTube’un Türkiye’deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin YouTube’da yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı kalarak YouTube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık. Türkiye’deki yetkililerle de paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz”.
Sosyal Medya Yasası olarak da ifade edilen 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmişti. Yasaya göre, sosyal medya şirketlerinin Türkiye’de 2 Kasım’a kadar temsilci belirlemeleri gerekiyordu. Söz konusu süre içinde sosyal medya şirketlerinden bazıları Türkiye temsilcisini belirleyerek BTK’ye bildirdi. Verilen sürede Türkiye’de henüz temsilci belirlemeyen sosyal medya şirketlerine BTK tarafından 10’ar milyon lira idari para cezası verilmeye başlandı. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmesi gerekiyor. Aksi halde BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Ancak YouTube Türkiye bu adımı ile Türkiye’deki faaliyetlerine sorunsuzca devam edeceği kesinleşmiş oldu.
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