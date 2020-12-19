Google Camera Go artık HDR modunda fotoğraflar çekebiliyor

Google Camera’nın hafifletilmiş sürümü olan Camera Go uygulaması, uzun süredir beklenen HDR modu desteğine nihayet kavuştu. Google HDR özelliği getireceğini Nisan 2020’de duyurmuştu ve duyurulduğu günden beri hiçbir gelişme yaşanmamıştı, bugün itibariyle de özellik resmen yayınlandı.

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Google tarafından geliştirilen mobil işletim sistemi Android Go, ana Android’in hafifletilmiş bir sürümü olarak hayatına devam ediyor. Üstelik Google’ın 2 GB veya daha az RAM’e sahip olan düşük seviye cihazlara özel geliştirdiği Android Go platformundaki uygulamalar da aynı şekilde düşük seviye cihazlara özel optimize edilerek yayınlanıyor.

Bu bağlamda bünyesindeki tüm uygulamaların “Go” sürümlerini çıkaran Google, 2020’nin başlarında benzer hamleyi kendi Camera uygulaması için de yapmıştı. Google Camera Go adıyla yayınlanan uygulama ilk başlarda çok basit özellikler içeriyordu ve bu durum nedeniyle de kullanıcılar tarafından yoğun eleştirilerin odağında olmuştu. Sonrasında Google geliştiricileriyse uygulamayı, ana Google Camera ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olmak suretiyle geliştirmeye başladılar.

Google Camera Go, aylar sonra HDR desteğine sahip oldu!

İşte bu geliştirmeler kapsamında Google, Nisan 2020’de sosyal medyadan yaptığı bir açıklamada Google Camera Go uygulamasına HDR modu getireceğini açıklamıştı. HDR desteği sayesinde, ilgili gereksinimleri karşılayan telefonlara sahip olan kullanıcılar daha kaliteli fotoğraf çekebilecekleri için bir hayli sevinmişlerdi. Fakat duyuruyu yaptığı günden beri HDR desteğinin ne zaman geleceğiyle alakalı demeçler vermeyen Google, nihayet özelliği bugünden itibaren yayınladığını duyurdu.

Bugün itibariyle resmi Android hesabında müjdeli haberi paylaşan Google, bundan böyle kullanıcıların Camera Go uygulamasıyla HDR modunda fotoğraf çekebileceklerini açıkladı. Google’ın kademeli olarak dağıtmaya başladığı HDR modu sayesinde, telefonlarında ilgili gereksinimleri karşılayan kullanıcılar keskin bir görüntü kalitesi elde ederek muazzam fotoğraflar çekebilecekler.

Eğer sizin de Android Go’ya sahip bir akıllı telefonunuz varsa ve Google Camera Go kullanıyorsanız, Play Store’dan güncellemelerinizi kontrol edebilirsiniz. Google tek tek hangi cihazlarda özelliğin aktifleşeceğini söylemedi, ancak telefonunuz gereksinimleri karşılıyorsa zaten Camera Go’yu açar açmaz HDR özelliğinin aktifleştiğini göreceksiniz.