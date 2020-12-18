Google Chrome yeni güncellemesi, güvenlik geliştirmesi getirecek
İş ortaklıklarının devam ettiğini belirten Google ve siber güvenlik firması ESET; Google Chrome için kullanıcılara gelişmiş güvenlik imkanı sağlamaya çalışmaya devam ediyor.
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İki şirket, kullanıcıları potansiyel tehditlere karşı uyaran bir güvenlik aracı olan Chrome Cleanup ile kullanıcıları güvende tutmayı düşünüyor. Chrome Cleanup ise, Google Chrome tarayıcısının Güvenli Tarayıcı özelliğinin bir parçası. Araç, tehlike teşkil edebilecek sitelere veya dosyalara erişim yapılmaya çalışıldığı zaman kullanıcıları uyarma yoluna gidiyor. Güvenli Tarayıcı özelliği aynı zamanda ağ yöneticilerini de siteleri tehlikeli bir durumda ise uyarıyor ve sorunları çözmelerine yardımcı oluyor. ESET firması ise bu Güvenli Tarayıcı işlevini daha da güvenli hale getireceklerini belirtiyor.
ESET’in yeni teknolojisi, artık cihazlarına gizlice erişim sağlamaya çalışan bir yazılım olması durumunda kullanıcıları uyarmak için Google tarafından kullanılabilecek. Ardından ise bu tip bir yazılımı kaldırmak için Chrome Cleanup aracından yardım alınabilecek ve yazılım kaldırıldığı zaman da kullanıcıya bildirim gönderilecek. ESET işbirliğiyle çalışan Chrome Cleanup’ın arka planda çalışıp kullanıcının çevrimiçi aktivitelerine ise müdahale etmeyecek olduğunu da hatırlatmakta fayda var.
Siber atakların daha da karmaşık hale gelip geliştiği bu dönemlerde ESET ve Google firmaları da çevrimiçi önlemleri artırmaya çabalıyorlar gibi duruyor. Chrome Cleanup ise bu iki firmanın işbirliklerinin tek yönü değil. İkili aynı zamanda Google Play Store güvenliği için kurulan App Defence Alliance platformunda ve Google Cloud’un güvenlik platformunda da beraber çalışmalarına devam ediyor.
Apple
Apple TV, Google TV ile Chromecast’lere geliyor
Görünüşe göre 2020 bitimine yaklaştıkça Apple ve Google da birbirine yaklaşıyor. Apple Music‘in bu ayın başlarında Google’ın akıllı hoparlörlerinde ve ekranlarında kullanılabileceğini duyurduktan sonra, iki şirket bir kez daha birlikte hareket ediyor. Apple TV uygulaması, önümüzdeki yılın başlarında Google TV’li Chromecast’lerde sunulacak ve daha fazla Android TV OS cihazı listeye eklenecek.
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Apple Tv ve Google Tv aynı platformda!
Bu entegrasyon hem Apple hem de Google için oldukça faydalı. Google, duyurusunda söylediği gibi Chromecast’in artık “tüm önemli video aboneliklerine sahip tek akış cihazlarından biri” olduğunu iddia ediyor. Bu arada, AppleTV + hizmeti eskisinden çok daha geniş bir kitleye sunulacak. AppleTV uygulamasının bundan önce zaten Roku ve Fire TV’ler tarafından desteklendiğini ve bu yılın başlarında PlayStation’a geldiğini belirtmekte fayda var.
Google’ın Chromecast için yeni işletim sisteminin hâlâ iyileştirilmesi gerekiyor. Platformların birbiri ile entegre oluşunda hala bazı problemler mevcut. İki platformun ortak çalışmasının ne kadar iyi çalışacağını görmek için söz konusu uygulamaların Android TV tabanlı platformda yayınlanmasını beklememiz gerekecek, ancak Google şimdilik en azından “Apple Originals’ı cihazınızda görebileceksiniz” sözünü veriyor. Arama sonuçlarına göre kişiselleştirilmiş sonuçlar her kullanıcıya özel sunulacak. Muhtemelen, Google TV asistanı, izlemek için bir şey aradığınızda, aradığınız içeriğe yönelik AppleTV’deki benzer şovları da bulacaktır.
Diğer
YouTube Türkiye için temsilci atayacağını duyurdu!
YouTube Türkiye için devlet tarafından istenen yükümlülüğü yerine getirerek Türkiye’de gerekli temsilciyi atayacağını resmen duyurdu.
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Bildiğiniz gibi Türkiye’de devlet tarafından sosyal medya için bir karar alınmıştı. Bu karar’a göre Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından Türkiye’de görev yapacak temsilcisini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirmesi gerektiği belirtilmişti. Geçen süre boyunca yasal sürede temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope, Tiktok‘un da aralarında bulunduğu kuruluşlara ise ceza kesilmişti. Fakat ikinci dönem süreç devam ederken YouTube Türkiye için yayınladığı bildiri ile resmi bir temsilci atayacağını resmen açıkladı.
YouTube Türkiye için temsilci atama bildirisi
“YouTube olarak şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığımızı korurken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösteriyoruz. Kısa bir süre önce düzenlenen 5651 sayılı kanunla sosyal ağ platformları için getirilen yeni yükümlülükleri son bir kaç aydır bütün boyutları ile inceledik. YouTube’un Türkiye’deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin YouTube’da yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı kalarak YouTube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık. Türkiye’deki yetkililerle de paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz”.
Sosyal Medya Yasası olarak da ifade edilen 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmişti. Yasaya göre, sosyal medya şirketlerinin Türkiye’de 2 Kasım’a kadar temsilci belirlemeleri gerekiyordu. Söz konusu süre içinde sosyal medya şirketlerinden bazıları Türkiye temsilcisini belirleyerek BTK’ye bildirdi. Verilen sürede Türkiye’de henüz temsilci belirlemeyen sosyal medya şirketlerine BTK tarafından 10’ar milyon lira idari para cezası verilmeye başlandı. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmesi gerekiyor. Aksi halde BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Ancak YouTube Türkiye bu adımı ile Türkiye’deki faaliyetlerine sorunsuzca devam edeceği kesinleşmiş oldu.
Genel
Gmail kullanıcılara sorun yaşatmaya devam ediyor!
Önemli sayıda Gmail kullanıcısı uygulamaya girdiklerinde hatayla karşılaştıklarını bildirdiler. Google servislerine dün yaklaşık yarım saat süreyle erişim sorunu yaşandı. Başta YouTube olmak üzere Google Drive ve diğer Google servislerine erişmek isteyen kullanıcılar hata mesajıyla karşılaştı. Bugün Gmail ve Stadia uygulamaları benzer bir hatayla tekrar gündeme geldi.
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Gmail uygulaması kullanıcıları hata mesajıyla karşılıyor
Google tarafından yapılan açıklamada kullanıcılarının önemli bir kısmının hizmetlerle ilgili sorun yaşadığı belirtildi. Kullanıcılar gelen kutularına erişirken hata mesajı, yüksek bekleme süreleri ya da beklenmedik uyarılar aldıklarını raporladılar.Tüm Google servislerinde dünya genelinde bir sorun yaşanmıştı. Gmail uygulamasında yaşanan hata, servislerde yaşanan problemin henüz giderilmediğini bizlere gösterdi. Bazı kullanıcılar yolladıkları e-maillerin geri döndüğünü söylüyorlar. Bazı kullanıcılarsa gelen kutularına erişemedikleri hakkında şikayetlerini bildiriyorlar. Google sorunların farkında olduğunu ve en kısa sürede bir güncelleme yayınlayarak çözüme kavuşturacağını söyledi.
Şirkete ait olan bulut oyun hizmeti Stadia da bu öğleden sonra kullanıcılara bazı sorunlar yaşatmıştı. Gmail ve Stadia uygulamalarında yaşanan problemin birbiriyle ilişkisi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Stadia ile ilgili olan sorunu kısa sürede çözen şirket The Verge üzerinden bir açıklama yapmış ve sorunun çözüldüğünü kullanıcılarla paylaşmıştı.
Gmail’in sorununun ne zaman çözüme kavuşacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken kullanıcılar uygulamanın bir an önce düzelmesini bekliyorlar.
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