İnternet devi Google, LaMDA’da çalışan ve ChatGPT’ye rakip olmayı amaçlayan bir konuşma AI destekli olan Google Bard hizmetini tanıttı. Şu anda, Bard yalnızca seçilen bir grup tarafından deneniyor ve deneysel bir hizmet olarak kabul ediliyor.

Google CEO’su Sundar Pichai, LaMDA‘nın (Diyalog Uygulamaları için Dil Modeli) en son sürümüyle desteklenen Bard adlı yeni bir deneysel konuşma yapay zeka hizmetini tanıttı. Bu yenilikçi hizmet, kullanıcılara taze, yüksek kaliteli yanıtlar sağlamak için web’deki bilgi zenginliğini kullanıyor. Pichai, Bard’ın konuşma yapay zeka dünyasında devrim yaratma potansiyelini sergiledi.

Bard, dünyanın engin bilgisini gelişmiş dil modelleriyle birleştirmeyi hedefliyor. Doğru ve yeni yanıtlar vermek için web’den gelen bilgileri kullanıyor. Bard ile yaratıcılıklarından yararlanabilir, meraklarını tatmin edebilir ve bilgilerini genişletebilirsiniz. Örnekler arasında bir çocuğa bilimsel keşifleri açıklamak, en iyi futbolcular hakkında bilgi edinmek veya becerilerini geliştirmek için ipuçları almak yer alıyor.

NASA‘nın James Webb Uzay Teleskobu’ndan 9 yaşındaki bir çocuğa yeni keşifleri açıklamak gibi karmaşık konuları basitleştirmek için Bard’ı kullanabilirsiniz. Ek olarak, şirket başlangıçta LaMDA’nın Bard için modelinin hafif bir versiyonunu piyasaya sürüyor. Bu daha küçük model, daha az bilgi işlem gücü gerektirir, bu da daha geniş erişim ve daha fazla geri bildirim sağlar. Bard’ın yanıtlarının yüksek kaliteli, güvenli ve gerçek dünya bilgilerine dayandığından emin olmak için harici kaynaklardan ve dahili testlerden gelen geri bildirimler birleştirilecek.

Yapay zeka, bilgi anlayışımızı geliştirme ve ilgili bilgilere erişmeyi kolaylaştırma potansiyeline sahip. İnsanlar giderek daha derin içgörüler ve anlayış aradıkça, Google, Arama’da karmaşık bilgileri basitleştiren ve çok çeşitli bakış açıları sağlayan AI-powered özellikler sağlamayı amaçlıyor.

Bu özellikler, bilgileri sindirilebilir formatlarda yoğunlaştıracak ve kullanıcıların büyük resmi hızlı bir şekilde kavramasını ve ilgilendikleri konu hakkında daha fazla bilgi edinmesini kolaylaştıracak. Farklı görüşleri keşfetmekten ilgili konuları daha derinlemesine incelemeye kadar, bu yapay zeka destekli özellikler yakında Google Arama’da kullanıma sunulacak.

4/ As people turn to Google for deeper insights and understanding, AI can help us get to the heart of what they’re looking for. We’re starting with AI-powered features in Search that distill complex info into easy-to-digest formats so you can see the big picture then explore more pic.twitter.com/BxSsoTZsrp

— Sundar Pichai (@sundarpichai) February 6, 2023