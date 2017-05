Google I/O geliştirici konferansında duyurlan uygulama kullanıma duyurudan hemen son kullanıma açıldı. Ancak Assitant, Android cihazlarda çalıştığı gibi ya da Siri’nin iPhone üzerinde çalıştığı gibi çalışamayacak çünkü API kısıtlamaları bulunuyor. Asistan iOS üzerinde sadece iMessage göndermek ya da Spotify üzerinde müzik açmak gibi belli başlı şeyleri yapabilecek ve sadece uygulamadan erişilebilecek.

Starting today, we're bringing the #GoogleAssistant to iPhones. Whether at home or on the go, your Assistant is here to help. #io17 pic.twitter.com/a6T20HwnU9

— Google (@Google) May 17, 2017