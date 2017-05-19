Bu hafta başında ortaya çıkan dedikodular sonunda doğrulandı ve Google sanal asistanınının iOS versiyonunu resmen duyurdu.

Google I/O geliştirici konferansında duyurlan uygulama kullanıma duyurudan hemen son kullanıma açıldı. Ancak Assitant, Android cihazlarda çalıştığı gibi ya da Siri’nin iPhone üzerinde çalıştığı gibi çalışamayacak çünkü API kısıtlamaları bulunuyor. Asistan iOS üzerinde sadece iMessage göndermek ya da Spotify üzerinde müzik açmak gibi belli başlı şeyleri yapabilecek ve sadece uygulamadan erişilebilecek.

Starting today, we're bringing the #GoogleAssistant to iPhones. Whether at home or on the go, your Assistant is here to help. #io17 pic.twitter.com/a6T20HwnU9 — Google (@Google) May 17, 2017

Asistan, Siri gibi Ana Ekran tuşundan başlatılamıyor. Apple’ın sınırları bu konuda çok belli. Siri’ye hemen hemen her uygulama içerisinden erişmek mümkün ancak Assistant’ın böyle bir seçeneği olmayacak. Assistant şu anda sadece Amerikalı kullanıcılar için indirilebilir. Eğer Amerika merkezli App Store hesabınız bulunuyorsa uygulamayı indirebilirsiniz. Uygulamanın iOS versiyonu son derece başarılı çalışıyor.