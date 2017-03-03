Google Assistant Diğer Android Akıllı Telefonlara da Geldi

Google Assistant Diğer Android Akıllı Telefonlara da Geldi

3 Mart, 2017 İşletim Sistemleri 0 yorumlar

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Bu hafta başında Google dijital asistan desteğinin diğer Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara da geleceğini açıklamıştı.

Google’ın bu duyurusu için beklenen gün geldi çattı ve arama devinin dijital asistanı Android Nougat ve Android Marshmallow işletim sistemine sahip akıllı telefonlara dağıtıldı. Asistan bugüne kadar sadece Pixel, Pixel XL ve Home’da bulunuyordu.

Asistana kavuşmak için Play Store’da arama yapmaya gerek yok. Play Services üzerinden telefona güncelleme geliyor. Yani OTA güncellemesini beklemeniz yeterli. Şirket ayrıca bu duyuruyu YouTube’dan yayınladığı bir video ile yaptı.

Asistan şu anda sadece İngilizce ve Almanca olarak hizmet veriyor. Yapılan açıklama ise yakında bir çok dil desteğinin getireleceği yönünde ancak hnagi dillerin ne zaman geleceğine dair bir açıklama yapılmadı.

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