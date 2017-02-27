Google Assistant, Android Nougat ve Marshmallow Cihazlara Geliyor

Yapılan açıklamaya göre Google tarafından geliştirilen. Assistant bu haftadan tibaren daha fazla Android akıllı telefona gelecek.

Google’ın açıklamasına göre Android 6.0 Marshmallow ve 7.0 Npugat işletim sistemine sahip olan bütün telefonlar OTA güncellemesi ile Play Services üzerinden asistana sahip olacak. Asistan sadece Avustralya, Kanada ve Birleşik Krallık’ta İngilizce, Almanya’da ise Almanca olarak çıkacak. Yıl içerisinde daha fazla dil desteği gelecek.

Bugüne kadar bu asistan sadece Pixel telefonlarında vardı. Sanal asistanın LG G6 ile geleceği söyleniyordu ancak böyle bir şey olmadı. Asistan şirketin Android üzerinde yaptığı sesli arama özelliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıktı ve artık akıllı ev aletlerini de kontrol edebilme yeteneğine sahip.

Destekleyen Android telefonlarına bu büyük geliştirme olacak. Asistan tıpkı iPhone’da olduğu gibi Ana Ekran tuşuna uzun süre basılarak aktif edilecek. Ekran okuma özelliği de artık bu asistan üzerinden gerçekelşecek. Güncellemenin her Marshmallow ve Nougat işletim sistemine sahip telefona geleceği henüz belli değil. Şirket bunu açık açık söylemiyor. Ancak bir diğer taraftan yüz milyonlarca Android kullanıcısının bu özelliğe erişebileceği söyleniyor.