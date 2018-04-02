Google Asistan’a para transferi desteği geldi!

Günümüzde birçok asistan hizmetine gelen para transferi desteği Google Asistan’a geldi. Son olarak Turkcell’in BİP hizmetinde de gelen para transferi desteği şimdi de Google Asistan ile daha geniş kitleye ulaşmış oldu.

Tamamen ücretsiz bir yapıda gelen bu özellik, 22 Mart’ta aktive edildi. Tüm Google Asistan kullanan Android ve iOS cihazlarında kullanıma açılan özellik, şu anda sadece ABD’de kullanılabiliyor. İlerleyen dönemlerde Avrupa ülkelerine de yayılacak olan para transfer hizmetinin ülkemizde aktif olup olmayacağı ise bilinmiyor.

Para Transferi için Google Pay’e kayıt olmak yeterli!

Google Play’e kayıt olduktan sonra kullanıma açılan para transfer özelliğini Google Asistan’a “X’e para gönder” ve “Y’den 500 dolar iste” gibi komutlarla saniyeler içinde para alma ve gönderme işlemi yapabileceksiniz. Dilerseniz “Hey Google, Ahmet’ten konser için 10 dolar ister misin?” ve “Hey Google, Şahin’e dünkü akşam yemeği için 25 dolar gönder” diyerek para transferinin açıklamasını da yapabiliyorsunuz.

Detaylarını buradaki bağlantıdan görebileceğiniz hizmetin yerli versiyonu olan BİP’in transfer hizmeti ile akalı detayları da buradan görebilirsiniz.