Google, Android’i renklendirmeye devam ediyor.

Android dünyasının her şeyi olan Google, Android 11 ile birlikte yeni şeyler denemeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Google, hızlı ayarlar menüsündeki simgeleri ayrı ayrı renklendirmeyi deniyor.

İlginizi çekebilir; Android 11 ile çift tıklama özelliği değişiyor.

reklam

Android renklenmeye devam ediyor!

Google çıkardığı en sade Android sürümleriyle arayüz performansı açısından en övülen firmaların başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde geliştirici sürümü ortaya çıkan Android 11 bizlere yeni detaylar vermeye devam ediyor. Xda-Developers‘ta çıkan habere göre Android 11‘in hızlı ayarlar menüsünü kişiselleştirebilir hale getirmeye çalışıyor. Menü içerisinde yer alan simgeleri kullanıcı isteğine göre renklendirmeyi planlayan Google, Android içerisinde ki özgürlüğü arttırmayı hedefliyor. Bu özelliğin tam sürümde gelip gelmeyeceği netlik kazanmadı. Android 11‘in sistem kodları içerisinde hızlı ayarlar menüsü için özel bir yer olduğu ve içerisinde renk ayarlarının da bulunduğu gözlemlendi. Pixel 2 üzerinde bu ayarları deneyen bazı kullanıcıların farklılığı sevdikleri belirtildi.

Tam sürümünün Pixel telefonlar için 12 Mayıs tarihinde çıkacağı bilinen Android 11, 5G cihazlar için en iyi deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Karanlık görünümü de geliştirdiği görülen Google, bu sürüm ile birlikte sade ve sorunsuz bir arayüz hedefliyor. Aynı zamanda güvenlik için de atılımlar yapılıyor. Ekim ayında neredeyse çoğu amiral gemisi telefonlarda göreceğimize kesin gözüyle bakılan Android 11‘i bizler de merakla bekliyoruz.