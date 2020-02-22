Android 11 ile çift tıklama özelliği değişiyor!

Geçtiğimiz günlerde geliştirici sürümü yayınlanan Android 11, kullanıcı deneyimini iyileştiren yeni özelliklerini ortaya çıkarmaya devam ediyor. Merakla beklenen işletim sistemi sürümü ile ilgili yansıyan yeni detay, çift tıklama özelliğini tamamen değiştirecek!

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Android 11 ile çift tıklama özelliği telefonun arkasına taşınıyor!

Android 11’in ilk geliştirici sürümünde ortaya çıkan bir detay, daha önce ekranda bulunan çift tıklama özelliğinin yenilendiğini gösteriyor. Google Pixel 2 XL üzerinde denendiği görülen özellik ile cihazın arkasına iki kez dokunulduğunda Google Asistan’ın aktif olduğu görülüyor. Columbus olarak adlandırılan yeni özellik; kamera, alarm, zamanlayıcı, medya oynatma/duraklama ve çağrıyı sessize alma gibi işlevler ile kişiselleştirilebiliyor.

Gizemli özelliğin nasıl çalıştığı ile ilgili tahminler ise telefondaki ivmeölçer ya da jiroskop sensörlerinin kullanıldığını öne çıkarıyor. Böylece özelliğin kullanılması için ayrı sensöre ya da kılıf gibi ekstra bir aksesuara ihtiyaç duyulmuyor. Ayrıca Android 11 açık kaynaklı kod satırlarına göre özelliğin Google Pixel serisi cihazlara özel olabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Android 11 ile hayatımıza girecek olan sistem oldukça işlevsel gibi görünürken, geliştiricilere geri bildirim konusunda önemli bir görev düşüyor. Zira raporlara göre yüksek hassasiyet sonucu özelliğin telefonu uyandırdığı ve kendi kendine işlemler yaptığı bildiriliyor. Son olarak yeni Android sürümünün 12-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Google I/O 2020 etkinliğinde tanıtılacağını belirtelim.