Google, Android telefonlara kalp atış hızı ölçme özelliği getiriyor
Google, Pixel kullanıcılarını sevindirecek bir duyuru gerçekleştirdi. Duyurusunda Android telefonlara kalp atış hızını ölçme özelliği getireceğini söyleyen şirket, özelliği evvela Pixel kullanıcılarına sunacağının müjdesini verdi.
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Üst seviye tıbbi cihazlarla muhatap olmadan kalp atış hızınızı ölçebileceğiniz bir yöntem aramış mıydınız? Cevabınız “evet” ise, büyük ihtimalle şöyle kısa bir araştırmada, sizin için en ideal çözümün fitness veya akıllı saat gibi giyilebilir cihazlar olduğunu öğrenmişsinizdir.
Aslına bakacak olursanız, evet bu doğru; giyilebilir cihazlarda kalp atış hızını ölçme özelliği yer alıyor. Fakat Google, sırf bunun için yeni cihaz satın almak zorunda kalanları kurtaracak çözüm geliştirdiğini duyurdu.
Google’ın yeni özelliği, Android telefonlarda kalp atış hızı ölçmeyi mümkün hale getiriyor
Google’ın geliştirdiği işbu çözüm, Android telefonlara standart olarak kalp atış hızı ölçme desteği kazandıracak. Telefonlara eklenen bu özellik vesilesiyle, ekstra bir cihaz satın alma derdinden kurtulmuş olacaksınız. Fakat Google, kalp atış hızını ölçme özelliğini ilk önce Pixel akıllı telefonlara getirecek. Pixel dışında başka bir Android telefon kullananlarsa ne yazık ki özelliğe ilk etapta erişemeyecekler.
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Google’ın geliştirdiği kalp atış hızı ölçme özelliği, çalışma mantığı itibarıyla sizin nabzınızın ve nefesinizin hızlarını analiz edecek. Telefonunuz, bu analizi arka taraftaki kamera vasıtasıyla gerçekleştirecek. Yalnız bu noktada, önemli bir detayı mutlaka belirtmek gerekiyor; Google’ın yapacağı ölçüm, sizin nefes hızınızı analiz edeceği için o an ne kadar hızlı nefes alırsanız, sonuç da o kadar yüksek çıkacaktır. Bununla birlikte de Google, kalp atış hızınızı ölçmek için cildinizin altındaki renk değişikliklerini analiz edecek. Bunu da, parmağınızı telefonunuzun kamerasına yerleştirerek yapacaksınız.
Google yeni güncellemesini önümüzdeki aydan itibaren Pixel kullanıcılarının beğenisine sunacağını söyledi. Zamanla daha fazla Android cihaza da kalp atış hızı ölçme desteği kazandıracağını ifade eden şirket, kullanıcıların verilerini Google Fit uygulaması üzerinden görebileceklerinin de altını çizdi.
Google Cloud geçen sene milyarlar kaybetti ve bu kötü bir şey değil
Google firmasının sahibi Alphabet 2020 dördüncü çeyrek malî sonuçlarını açıkladı. Raporda firmanın ilk defa Google Cloud ile alakalı olarak bir düşüşü yer alıyor.
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Sonuçlara göre Google Cloud geçen sene oldukça para kaybetmiş durumda. Ancak sonuçlar aynı zamanda firmanın buna rağmen önemli bir büyüme kaydettiğini gösteriyor.
2020 yılı boyunca firmanın bu bölümü 5.6 milyar Dolar kayıp yaşadı. Kâr durumunda ise 2019 yılına nazaran neredeyse %50’lik önemli bir artış var. Yılın dördüncü çeyreğinde 3.8 milyar Dolar kazanan Google Cloud’ın yıl boyunca geliri ise 13 milyar.
Açık bir şekilde Google firmasının kayıplara rağmen bulut platformuna yatırım yapmaktan mutlu olduğu belli oluyor. Çünkü bulut bilgisayar teknolojisinin gelecekte önemli bir yere sahip olacağı düşünülenler arasında. Dolayısıyla bu tip kayıplar görmezden gelinebiliyor. Örneğin Amazon Web Services de kâr elde etmeden önce yıllarca kayıp yaşamıştı.
Bununla beraber Alphabet firmasının Google Cloud zararlarını kapatacak diğer kârlı işlere de sahip olduğunu hatırlatalım. Örneğin Google Hizmetleri 2020 son çeyreği için 19 milyar Dolar net gelir açıkladı. Bu da geçen senenin rakamına göre %41 artış anlamına geliyor. Youtube ve şirketin reklam bölümü de önemli kâr elde etmiş durumda.
Aynı zamanda Cloud hizmetinin 2020 yılında yaptığı yatırımları da göz önüne alırsak; bu kayıplar nispeten normal gözüküyorlar. Yine de firma her ne kadar bir sürenin ardından Google Cloud hizmetinin kârlı bir hale geleceğini düşünse de, Alphabet aynı zamanda önemli bir rekabetin içinde olduklarının farkında gibi. Yine bununla alakalı son gelen raporların Google Cloud hizmetinin AWS ve Microsoft Azure ile arasındaki performans farkını kapattığını söylediğini de not düşmekte fayda var.
Google Kişiler’e, Google hesabının profil fotoğrafını değiştirme özelliği geldi
Google hesabı profil fotoğrafını değiştirmek, şimdiye kadar bir hayli zor ve meşakkatliydi. Ancak size güzel haberlerimiz var; artık Google Kişiler uygulaması üzerinden, Google hesabı profil resmi kolaylıkla değiştirilebiliyor. Böylelikle, yıllardır karmaşık olan bu işlemi saniyeler içerisinde gerçekleştirmek nihayet mümkün hale geldi.
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Hepimizin mutlaka, yeni telefon kurulumunda veya başka bir şekilde açtığı bir Google hesabı vardır. Hesabı bir şekilde açıp, profil fotoğrafı dahi belirlemeden veya o anki telaşla üstünkörü bir şeyler koyup o anı geçiştirmişizdir. Fakat sonradan hesabımızdaki profil fotoğrafını değiştirmek istediğimizdeyse, bunu büyük zorluklarla yapmışızdır. Zira Google, esasında oldukça basit olan bu işlemi şimdiye dek, kolaylıkla gerçekleştirebilmemize müsaade etmiyordu.
Ancak nihayet bu hafta yayınlanan yeni güncellemeyle, işbu dünyanın en kolay zorluğu ortadan kalktı. Zorluğu ortadan kaldıran söz konusu güncelleme, Google Kişiler uygulamasının v3.38 numaralı yeni sürümü. Bu sürümde Google Kişiler uygulamasına Google hesabı profil fotoğrafı değiştirme, silme özelliği geldi. Uygulamanın, Google Play Store üzerinden yükleyebileceğiniz v3.38 sürümü sayesinde, Google profilinizin fotoğrafını saniyeler içerisinde değiştirebileceksiniz.
Google Kişiler uygulamasından profil fotoğrafı nasıl değiştirilecek?
Google Kişiler uygulamasının v3.38 sürümünü yüklediyseniz, şu adımları takip ederek profil fotoğrafınızı hızlıca değiştirebilir/silebilirsiniz:
- Evvela uygulamayı açın ve sağ üst köşedeki dairesel profil resminize dokunun.
- Bu aşamada, telefonunuzda açık olan tüm Google hesapları karşınıza gelecek; şimdi istediğiniz Google hesabının resminin üzerindeki küçük kamera simgesine dokunun.
- Hemen akabinde karşınızda Google profilinizin sayfası açılacak. İşte bu sayfadan, ister profil fotoğrafını değiştirebilir, isterseniz de fotoğrafı kaldırabilirsiniz.
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Google Chrome’a, web sayfalarından QR kodu üretme özelliği geldi
Google, Chrome tarayıcının masaüstü sürümlerine kullanım deneyimini artıracak yeni bir özellik getirdi. Tarayıcıya eklenen “QR kodu oluştur” özelliği sayesinde, herhangi bir web sayfasına özel QR kodu üretmek mümkün olacak. Bu sayede, istediğiniz bir siteyi telefonunuzdaki herhangi bir QR okuyucuya okutarak hızlıca açabileceksiniz.
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Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera gibi web tarayıcılarına kendi geliştirdiği Chrome ile rakip olan Google, tarayıcısının kullanışlılığını artırmak için her geçen gün yeni özellikler duyuruyor. Bugün ise Chrome tarayıcıya, bilgisayardaki URL’leri telefonundan açmakta zorlananları sevindirecek bir özellik geldi. Tarayıcıya eklenen yeni özellik, istediğiniz bir web sitesinin QR kodunu üretebilmenize imkân veriyor.
Yani, örneğin hwp.com.tr’deki istediğiniz bir haber sayfasına ait bir QR kodu oluşturabiliyorsunuz; oluşturduğunuz QR kodunu da, telefonunuzdaki bir QR kodu okuyucu uygulamasına okutmanız gerekiyor. Hemen akabinde QR kodu, sizi o ilgili web sayfasının URL’sine yönlendiriyor. Böylelikle bilgisayarda açtığınız bir web sayfasına telefonunuzdan ihtiyacınız olması durumunda, hiç uğraşmıyorsunuz. QR kodu sayesinde Chrome, web sayfasına telefonunuzdan ulaşabilmenizi aşırı derecede kolaylaştırıyor.
Google Chrome’un yeni QR kodu oluştur özelliği nasıl çalışır?
Eğer sizler de bu özelliği denemek isterseniz, şu anda bu haberi okuduğunuz web sayfasında herhangi bir yere sağ tıklamakla başlayın. Bunu yaptıktan sonra açılan pencerede “Bu sayfa için QR kodu oluştur” seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğe tıkladığınızda da, sadece o web sayfasına özel QR kodu üretilmiş olacak.
Bu arada QR kodu oluştur seçeneği sizde görünmüyorsa, Chrome tarayıcının son sürümünü kullanmıyor olabilirsiniz. Güncelleme işlemini gerçekleştirmek için, Ayarlar > Hakkında bölümüne ulaşabilir ve Chrome’u son sürüme güncelleyebilirsiniz.
Google Chrome, bundan önce “sayfaları telefona gönder” özelliği getirmişti
Chrome tarayıcıya QR kodu oluşturma özelliğini getiren Google, bundan önce de, web sayfalarını telefondaki Chrome uygulamasına gönder özelliği getirmişti. Bu özellik sayesinde de, bilgisayarda açık olan web sayfasını direkt olarak telefondaki Chrome uygulamasına gönderebiliyorduk.
Fakat görünen o ki Google, bilgisayarla telefondaki Chrome uygulamaları arasındaki uyumluluğu daha da geliştirmek istiyor.
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