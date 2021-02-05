Google, Android telefonlara kalp atış hızı ölçme özelliği getiriyor

Google, Pixel kullanıcılarını sevindirecek bir duyuru gerçekleştirdi. Duyurusunda Android telefonlara kalp atış hızını ölçme özelliği getireceğini söyleyen şirket, özelliği evvela Pixel kullanıcılarına sunacağının müjdesini verdi.

İlgili haber: Vivo Türkiye’de üretim yapmaya başlıyor; fabrika için personel arayışı başladı

reklam

Üst seviye tıbbi cihazlarla muhatap olmadan kalp atış hızınızı ölçebileceğiniz bir yöntem aramış mıydınız? Cevabınız “evet” ise, büyük ihtimalle şöyle kısa bir araştırmada, sizin için en ideal çözümün fitness veya akıllı saat gibi giyilebilir cihazlar olduğunu öğrenmişsinizdir.

Aslına bakacak olursanız, evet bu doğru; giyilebilir cihazlarda kalp atış hızını ölçme özelliği yer alıyor. Fakat Google, sırf bunun için yeni cihaz satın almak zorunda kalanları kurtaracak çözüm geliştirdiğini duyurdu.

Google’ın yeni özelliği, Android telefonlarda kalp atış hızı ölçmeyi mümkün hale getiriyor

Google’ın geliştirdiği işbu çözüm, Android telefonlara standart olarak kalp atış hızı ölçme desteği kazandıracak. Telefonlara eklenen bu özellik vesilesiyle, ekstra bir cihaz satın alma derdinden kurtulmuş olacaksınız. Fakat Google, kalp atış hızını ölçme özelliğini ilk önce Pixel akıllı telefonlara getirecek. Pixel dışında başka bir Android telefon kullananlarsa ne yazık ki özelliğe ilk etapta erişemeyecekler.

Google’ın geliştirdiği kalp atış hızı ölçme özelliği, çalışma mantığı itibarıyla sizin nabzınızın ve nefesinizin hızlarını analiz edecek. Telefonunuz, bu analizi arka taraftaki kamera vasıtasıyla gerçekleştirecek. Yalnız bu noktada, önemli bir detayı mutlaka belirtmek gerekiyor; Google’ın yapacağı ölçüm, sizin nefes hızınızı analiz edeceği için o an ne kadar hızlı nefes alırsanız, sonuç da o kadar yüksek çıkacaktır. Bununla birlikte de Google, kalp atış hızınızı ölçmek için cildinizin altındaki renk değişikliklerini analiz edecek. Bunu da, parmağınızı telefonunuzun kamerasına yerleştirerek yapacaksınız.

Google yeni güncellemesini önümüzdeki aydan itibaren Pixel kullanıcılarının beğenisine sunacağını söyledi. Zamanla daha fazla Android cihaza da kalp atış hızı ölçme desteği kazandıracağını ifade eden şirket, kullanıcıların verilerini Google Fit uygulaması üzerinden görebileceklerinin de altını çizdi.