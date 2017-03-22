Google Android O Sürümünü Geliştiriciler İçin Yayınlamış Bulunmakta

Tıpkı geçen yıl gibi bu yılda Google, Android’in yeni sürümünü Mart ayında geliştiricilere sundu ve işletim sisteminin yeni versiyonu şu anda indirilebilir.

Google’ın yeni sürüm Android verisyonunun adı O ancak henüz kod adı belli değil. Bu verisyonun genel olarak batarya ömrünü geliştireceği söyleniyor. Bu sürüm ile beraber arkaplanda çalışmakta olan uygulamaların üzerinde de çok çalışılacak. Apple’ın yıllar önce iOS’ta yaptığı gibi arkaplanda çalışmakta olan uygulamalar artık daha az batarya tüketecek.

Android O ile beraber bildirimlerde güncellenecek ve daha derli toplu bir şekilde gösterilecek. Diğer taraftan bildirimler daha sonra gösterilmek üzere ertelenebilecek. Bu sürümde şimdilik birinci sırada batarya ömrü ve bildirimler yer alıyor. Android’in ses kalitesinin geliştirilmesi için ise Sony ile Google beraber çalışıyor. Bluetooth ses kodeklerinde Sony’nin LDAC kodekleri kullanılacak.

Sürümde bazı küçük geliştirmeler de son derece önemli. Artık videolarda picture-in-picture modu yer alacak. Çoklu ekran desteği de mevcut olacak. Telefondaki bir görsel uzak bir ekranda açılabilecek. Bu kulağa PowerPoint sunum modu ya da Continuum tarzı bir Anroid uygulaması olabilir.