Google, Android koronavirüs uygulamasının sorunlarını inceliyor

Google ve birçok şirket pandemi döneminde, insanların evlerinden riskli bölge olarak adlandırılan konumlar hakkında bilgi almaları için çeşitli uygulamalar geliştirdiler. Android sorunları ise korona virüs izleme uygulamalarını oldukça etkiliyor. Kullanıcılar bu konuda oldukça şikayetçi ve şirket bu durumu incelediğini, en kısa sürede çözeceğini bildirdi.

İlginizi çekebilir: Google, Nest Hub ile uykunuzu izleyebilir

reklam

Google, Android uygulamalarıyla ilgili sorunu inceliyor

Bilindiği üzere Google’ın, COVID-19’un yayılmasını izlemek için geliştirdiği bir uygulama var. Bu Android uygulamaları Android Exposure Notifications System‘i kullanıyor. Şirket, bu uygulamayla ilgili oluşan sorunu kısa sürede çözmeye çalıştığını açıkladı. Oluşan bu sorunun nedeni henüz bilinmiyor. Sorun, uygulamaların yüklenirken kullanıcıları uzun süre bekletiyor veya düzenli maruziyet kontrolleri gerçekleştirmesine neden oluyor. İngiltere ve Galler’de kullanılan NHS COVID-19 uygulaması, yayılan bu Android sorunundan etkileniyor.

Sizin için hazırladığımız Hepsibuada öneri listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Google’ın sözcüsü bir açıklamasında “Android Exposure Notifications System kullanılarak geliştirilen Android uygulamalarını etkileyen bir sorunun farkındayız ve mühendislerimiz sorunu araştırıyor.” dedi. Sonrasında şirket, bu sorunların giderilmesinin mümkün olduğunu ve en kısa sürede çözmek için gerekli çalışmayı yapacağını da açıkladı. Yayılan bu sorun, dünya çapında Android Exposure Notifications System kullanan tüm uygulamaları etkiliyor ve uygulamalar için değişkenlik sağlamıyor. Hollanda’daki CoronaMelder uygulamasının kullanıcıları da diğer ülkelerdeki kullanıcılar gibi bu sorunu yaşıyor.

Bulunduğumuz pandemi sürecinde, bazı ülkeler diğer ülkelere göre daha çok etkilendi. Bu ülkelerin başında İngiltere de yer alıyordu. Eylül ayında, İngiltere’de 10 milyondan fazla kişi, NHS COVID-19 uygulamasını indirdi ve kullandı. Bununla birlikte, kullanıcıların kaçı Android kullanıcısı kaçı iOS kullanıcısı belli değil.

Birçok ülkede çeşitli uygulamalar geliştirildi. Bu uygulamalar, vaka sayısı, riskli bölge ve ülke çapındaki hastalar hakkında birçok bilgi veriyor. Virüsün yayılmasından sonra insanlar, evlerinde kalıp izole oldukları için bu tür uygulama ve bilgilendirmelere daha çok ihtiyaç duydu. Google’ın ilk olarak Nisan 2020’de Android için bu bilgileri izlemek amaçlı yarattığı sistem, birçok kullanıcıya ulaştı. Bu uygulama, verileri anonim olarak yayınlamak ve dünya çapında izleme ve izleme programlarının etkinleştirilmesine yardımcı olmak için Bluetooth kullanıyor.

Şirket, bu süreçte oluşan sorunu ne zaman çözecek bilinmiyor. Fakat bu süreç içerisinde kullanıcıların, uygulamanın verdiği bilgilere sorunsuz bir şekilde ulaşması önem taşıyor. Sorunun nasıl çözüleceği ise merak konusu.