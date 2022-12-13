Birçok yeni özellik getiren Google Pixel Feature Drop güncellemesinin ardından şirket, ilk Android 13 QPR2 Beta 1 (Quarterly Platform Release) güncellemesini uyumlu piksel cihazlara göndermeye başladı.
Aralık 2022 güvenlik güncellemeleri, yeni platform geliştirmeleriyle birlikte Android 13 QPR2 Beta 1’de (T2B1.221118.006) yer alıyor. İşte Mishaal Rahman tarafından paylaşılan değişikliklerle birlikte Android 13 QPR2 Beta 1‘in resmi değişiklik günlükleri:
Here's what's new in Android 13 QPR2 Beta 2 (thread)
— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 12, 2022
- Masaüstü modunda geliştirilmiş pencereleme seçenekleri: Masaüstü modu etkinleştirildiğinde, serbest biçimli pencereler sürüklemeyi, geri gitmeyi, ayrılmayı veya tam ekrana genişletmek (masaüstü modundan çıkmak), bölünmüş ekrana girmek vb. için bir araç çubuğu açmayı kolaylaştıran kayan bir başlık çubuğuna sahiptir.
- Bildirimler panelinde daha büyük saat: Sol üst köşedeki saatin boyutu büyüdü ve bildirimler panelini tamamen aşağı kaydırdığınızda tarih saatin altına yerleştirildi.
- 1080p ekran çözünürlüğü seçeneği: Google’ın Pixel 6 Pro’nun ekran sürücüsünü değiştirdiğini ve tıpkı Pixel 7 Pro’da olduğu gibi 1080p ekran çözünürlüğü seçmeyi mümkün kıldığını iddia ediyor.
- Health Connect Uygulaması: Google’ın QPR2 güncellemesi, Health Connect’i içeriyor ve artık en azından Pixel kullanıcıları için, aramak veya indirmek yerine güncellenecek bir uygulama olarak görüntüleneceği için çok daha erişilebilir hale getiriyor.
- Desteklenen Pixel cihazlarda uzamsal ses yeniden etkinleştirildi: Google, bunu yapabilen Pixel’lerde (Pixel 6, 6 Pro, 7 ve 7 Pro) uzamsal sesi tekrar açtı. Ayrıca Google’ın özelliği yayınlamak için Ocak 2023’e kadar beklemek istediğini söylüyor.
- Albüm kapağında sis benzeri efekt: Ayrıca birkaç saniye sonra medya oynatıcısındaki albüm resmi üzerinde sis benzeri bir efekt göründüğünü paylaşıyor.
- BT A2DP etkinleştirildi: BT A2DP üzerinden Opus, en azından Pixel 7 Pro’da QPR2 Beta 1’de açılmış gibi görünüyor. Bu muhtemelen kafa takibi ile uzamsal ses için hazırlık olarak ve Pixel Buds Pro bir ürün yazılımı güncellemesi beklerken yapıldı.
- Kısmi ekran paylaşımı: Kullanıcılar “tüm ekranı” veya “tek bir uygulamayı” kaydetme seçeneğine sahip olacak.
- Uyarlanabilir uyarı titreşimi: “Telefonunuz hareketsizken ve ekran yukarı bakarken titreşim gücünü azaltan” yeni bir “uyarlanabilir uyarı titreşimi” özelliği var. Ancak şu anda gizlenmiş durumda.
- Ayrı zil ve bildirim ses seviyeleri: Android 13 QPR2’de Google, bildirim ve zil seslerini ayıran bir bayrak deniyor. Zil ve bildirim sesleri bir zamanlar ayrıydı, ancak sonunda birleştirildiler ve yıllardır bu şekilde kaldılar.
- Sadece ekran açıkken kilidi aç: Bu özellik, parmak iziyle kilit açmadan önce ekranın açık olmasını gerektirir. Bu, yana monte edilmiş parmak izi tarayıcılarda kazara kilit açma işlemlerini azaltır.
İçindekiler
Kullanılabilirlik
Güncellemeyle uyumlu cihazlar arasında Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5G ve Pixel 6 yer alıyor.