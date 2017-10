Google’ın geliştirdiği Go yapay zekası AlphaGo, Go oyununda dünyanın önde gelen ustalarını yendiğinde adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Google’ın yapay zekası dünyanın en gelişmiş strateji oyununda artık insanların yardımına ihtiyaç duymuyor. Yapay zeka dünyanın en büyük ustalarını yenerken insanların yardımına ihtiyaç duyuyrdu ancak oyunda en üst seviyeye gelince buna ihtiyaç kalmadı.

Bugün yayınlanan blog gönderisi ile Arama devi AlphaGo Zero isimli yapay zekanın herhangi bir insana ihtiyaç duymadan Go oyununu öğrendiğini duyurdu. Yapay zekanın çalışma mantığı da bu gönderide yayınlandı. Oyunu 0’dan öğrenen AlphaGo Zero, Alpha Go’nun eski versiyonunu 100-0 yenmeyi başardı. AlphaGo Zero büyük bir ihtimalle şu anda dünyanın açık ara en iyi Go oyuncusu. Üstelik yapay zekanın bu seviyeye gelmesi sadece 3 gününü aldı.