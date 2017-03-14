Google Allo Uygulaması Arkadaşlarınıza Hassas Bilgilerinizi Gösteriyor

Google anlık mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya platformu konusunda bir türlü istediği başarıya ulaşamadı ve bu devam ediyor gibi gözüküyor.

Google’ın anlık mesajlaşma uygulaması Allo arkadaşlarınıza hassas bilgilerinizi gösteriyor ve bu bilgiler arasında arama geçmişiniz gibi büyük gizlilik problemleri de var. Bu durum bir açıktan kaynaklanıyor. Allo’da şirketin sanal asistan yazılımın versiyonu bulunuyor. Hatta sadece Pixel, Pixel XL ve Home cihazlarında olan bu asistan Android 6.0 Marshmellow ve Android 7.0 Nougat işletim sistemine sahip bütün akıllı telefonlara dağıtıldı.

Allo’da ise arkadaşlarınızla konuşurken asistanı kullanabiliyorsunuz. Ancak asistan çok sağlıklı çalışmıyor. Bazen soruyla alakasız yanıtlar verebilirken bazende daha önceki aramanızın sonuçlarını getiriyor. Bu noktada asistanın paylaştığı sonuçları konuşmakta olduğunuz arkadaşınızda görüyor ve sizin bir önceki aramanızın sonuçlarını arkadaşınızla konuştuğun pencereye getirmesinin yeterince kötü olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

Bir kaç kullanıcı asistanın 3-4 gün önce yaptığı bir aramanın sonucunu getirdiğini internette paylaştı. Bunlardan birisi neyseki Harry Potter ile ilgili ancak çok daha yanlış şeyler olabilirdi. Allo’da uçtan uca şifreleme olması zaten başlı başına bir problemken bir de bunun çıkması oldukça kötü.