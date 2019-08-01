Google Acil Konum Servis özelliğini duyurdu!

Google Acil Konum Servis etkileşimini yakın zamanda Pixel serisi ve diğer Android cihazlarda etkinleştireceğini duyurdu.

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Acil Konum Servisi özellikleri, sesli yanıt sistemlerinde bir süredir oldukça popüler bir hale geldi. Özellikle son zamanlarda Amazon’un Alexa sisteminin pek çok insanın sağlığını ve güvenliğini korumasıyla gündeme gelmesinin ardından pek çok şirket bu tip oluşumlar için adım atmaya başladı.

Yaralanma vakaları, konuşmanın tehlikeye neden olabileceği durumlar ve konuşma bozukluğu olan kullanıcılar için tasarlanan özellik, dokunmatik menüler aracılığı ile kullanılabiliyor. Acil bir durum esnasında kullanıcılar, “Ateş”, “Tıbbi” veya “Polis” gibi kategorilere dokunarak gerekli yardımı talep edebiliyor. Arayan kişinin telefonu aracılığıyla elde edilen konum bilgileri operatöre iletiliyor ve belirli bir adres olmadan arayanları bulmayı sağlayan “artı kod” sistemini aktive ediyor.

Google acil konum servis özelliği özelliğinde kullanıcıların güvenliğini sağlayan bu bilgiler telefona yerel olarak kaydedilip, bilgilerin tümü operatör tarafından gizli tutuluyor. Bilgilerin tanımlanmasının ardından kullanıcılar mümkünse operatörle doğrudan iletişime geçebiliyor.

Tüm dünyadaki insanların ihtiyaç duyduğu ve oldukça gerekli olan bu özellik, Google tarafından gelecek aylarda Pixel ve Android kullanıcılarına sunulsa da şimdilik yalnızda ABD’de kullanıma açılacak.