Google, Aalyria adlı gizli yüksek hızlı telekomünikasyon projesini başlatıyor ve başlangıçtaki payını koruyor. Google’ın içinde, karadan uzaya uzanan yüksek hızlı iletişim ağları için yazılım üzerinde perde arkasında çalışan bir teknisyen ekibi var. Google’da kod adı “Minkowski” olan gizli proje, pazartesi günü Aalyria adlı yeni bir şirket olarak halka açılıyor.

Google, teknoloji üzerinde ne kadar süredir çalıştığı ve girişime kaç çalışanın katıldığı gibi Aalyria hakkında bilgi vermeyi reddederken, Aalyria bir haber bülteninde misyonunun “süper hızlı, ultra güvenli ve kara, deniz, hava, yakın uzay ve derin uzayı kapsayan karmaşık iletişim ağları” yönetmek olduğunu söyledi.

Şirket, “bugün var olan her şeyden katlanarak daha büyük ölçekte ve hızda” bir lazer iletişim teknolojisine sahip olduğunu söylüyor. Aalyria’nın yazılım platformu, Google için birden fazla havacılık ve uzay ağı projesinde kullanıldı.

Proje, reklam harcamalarında bir yavaşlama olduğunu düşündüğü ve deneysel projeleri ilerletmeye veya sona erdirmeye çalıştığı bir dönemde ortaya çıktı. Bu kısmen, yıllardır kuluçkada olduğu bazı projeler için dış finansman aramak anlamına geliyor.

Aalyria, ABD Savunma İnovasyon Birimi ile 8,7 milyon dolarlık bir ticari sözleşmesi olduğunu söyledi. Şirket, hükümetle birlikte çalışan diğer şirketleri yöneten ulusal güvenlik uzmanı CEO Chris Taylor tarafından yönetilecek. Taylor’ın LinkedIn profili, kasım ayında ayarladığı gizli modda bir şirketin CEO’su olduğunu söylüyor.

Alphabet’in kendisi daha kazançlı devlet sözleşmeleri peşinde koşuyor ve bu yılın başlarında, öncelikle Google Cloud aracılığıyla ABD devlet ortaklıklarına yönelik yeni bir yan kuruluş olan “Google Kamu Sektörü”nü duyurdu.

Aalyria’nın danışmanlar kurulu, Google’ın web’in babalarından biri olarak bilinen baş internet müjdecisi Vint Cerf’in yanı sıra daha önce birkaç Google çalışanı ve yöneticisini içeriyor.

Google, Aalyria’da bir azınlık hissesini elinde tutacak. Ancak şirket ne kadarına sahip olduğunu ve ne kadar dış finansman sağladığını söylemeyi reddetti. Google, bu yılın başlarında, ofis alanı da dâhil olmak üzere yaklaşık on yıllık fikri mülkiyet, patent ve fiziksel varlıkları Aalyria’ya devrettiğini söyledi.

Aalyria’nın “Tightbeam” adındaki hafif lazer teknolojisi, verileri “atmosfer ve hava yoluyla bozulmadan tuttuğunu ve destekleyici altyapının olmadığı yerlerde bağlantı sağladığını” iddia ediyor. Şirket, “Tightbeam, uydu iletişimini, uçaklarda ve gemilerde Wi-Fi’yi ve her yerde hücresel bağlantıyı kökten geliştiriyor” dedi.