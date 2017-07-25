Google CEO’su Sundar Pichai bugün Alphabet’in yatırımcılar toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu ve bunların arasında Daydream de var.

Sundar Pichai, 2017 yılı sonunda piyasada Google Daydream VR destekleyen 11 telefon modelinin olacağını belirtti. Daydream desteğine sahip telefonlar Daydream View başlığı ve kontrolcüleri ile beraber sanal gerçeklik sistemi olarak kullanılabiliyor. HTC Vive ve Oculus Rift ile karşılaştırıldığında kablosuz, hafif ve ucuz olarak ön plana çıkıyor.

Şu anda Daydream VR platformunu destekleyen satıştaki telefonlar; Pixel modelleri, Motorola Moto Z, Huawei Mate 9 Pro ve Prosche Desging Mate 9, ZTE Axon 7 ve Asus Zenfone AR. Samsung daha önce bir güncelleme ile Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerine Daydream desteğinin geleceğini duyurmuştu. Pichai’nin açıklamasına bakacak olursak yıl bitmeden Daydream destekli 1-2 yeni model daha görecek gibiyiz.