Goldman Sachs Ethereum’un Bitcoin’i geçebileceğini düşünüyor!

Kripto para piyasasındaki volatilitenin son dönemde hız kazanması, Bitconin ve ETH arasındaki hakimiyet çatışmasın da artmasına neden oluyor. Piyasadaki bazı uzmanlar ve oyuncular da bu durumu yorumluyor. ABD’li bankacılık devi de son olarak yorumda bulunan önemli isimlerden biri oldu. Bankacılık devi Goldman Sachs Ethereum’un Bitcoin’i geçebileceğini düşündüğünü ifade eden Küresel Makro Araştırma raporunu yayımladı.

Goldman Sachs geçtiğimiz yıllarda yayınladığı raporlarda ve belirttiği görüşlerde, Bitcoin ve kripto paraların kötü yatırımlar olduklarını düşünüyordu. Ancak, özellikle son 1 yıl içerisinde kripto para piyasasına karşı yaşanan olağanüstü benimsenme ve ilgi, bankacılık devinin de fikrinin değişmesine neden oldu. Goldman Sachs, bazı şeylerin değişmiş olabileceğini kabul ediyor.

Bankacılık devi, yayınlanan Küresel Makro Araştırma raporunda Ethereum’dan oldukça olumlu sözler ile bahsediyor. Hatta Goldman Sachs Ethereum’un bir değer deposu olarak Bitcoin’i geçme potansiyeli taşıdığını da belirtiyor:

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“Değer deposunu belirlemede gerçek kullanımların önemi göz önüne alındığında, Ether’in baskın bir değer deposu olarak Bitcoin’i geçme şansı yüksek. Ethereum ekosistemi, akıllı sözleşmeleri destekler ve platformunda yeni uygulamalar oluşturma imkanı sunar. Merkezi olmayan finans (DeFi) uygulamalarının çoğu, Ethereum ağında oluşturulmaktadır ve NFT’lerin çoğunluğu Ether kullanılarak satın alınmaktadır. Ethereum’da Bitcoin’e göre daha fazla işlem yapılması, hakimiyetini ortaya koyuyor.”

Goldman Sachs, Ethereum’un DeFi ve NFT’leri barındırması sebebiyle uygulanabilir kripto teknolojisinde oldukça büyük bir avantaja sahip olduğunu ifade ediyor. Raporda Ethereum ağından “Bilgi Amazonları” şeklinde bahsediliyor. Bunun sebebi ise Ethereum ağının token aracılığıyla paraya dönüştürülen bilgilerin güvenli bir şekilde depolanabilmesi.

Ethereum fiyatında son durum

ETH fiyatı mayıs ayının ortalarında hızlı bir yükseliş yaşayarak rekor kırmış ve 4.400 dolara kadar yükselmişti. Bunun ardından piyasanın geneli ile birlikte düşüş yaşamaya başlayan ETH, neredeyse %50 civarında değer kaybı yaşadı. Ether fiyatı yazı sırasında 1.939 dolardan işlem görüyor.

Zincir içi veri sağlayıcısı Santiment, 100.000 doların üstündeki ETH balina işlemlerinin sayısının, ETH fiyatının ATH yapmasının ardından 9 gün içerisinde, son 40 aydaki en yüksek seviyeye ulaştığını ifade etti. Bir haber kaynağı Wu Blockchain ise, ETH borsa rezervlerinin hızla arttığını belirtti. Bundan dolayı da son zamanlarda güçlü bir satış baskısı yaşanıyor.

*Yatırım tavsiyesi içermez.