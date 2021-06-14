Kripto Para
Goldman Sachs Ethereum vadeli işlemlerini açacak!
Kripto para piyasası haftaya oldukça güzel gelişmeler ile başladı. Elon Musk’ın olumlu açıklamaları ile yükseliş yaşayan Bitcoin fiyatı bugün uzun zamanın ardından 40.000 dolar seviyesini geçti. Ardından hafif bir geri çekilme ile yazı sırasında 39.745 dolardan işlem görüyor. Yeni bir gelişmeye göre ise Goldman Sachs Ethereum vadeli işlemlerini açacak. Detaylar haberimizde.
Yayınlanan bir habere göre ABD’li dev banka Goldman Sachs, önümüzdeki aylarda Ethereum için vadeli işlemler sunmayı amaçlıyor. Bu, Bitcoin vadeli işlemlerinin ardından bankanın atacağı kripto para piyasası adına ikinci önemli adım olacak. Bankanın Dijital Varlıklar Başkanı Mathew McDermott, Ethereum hamlesi ile beraber Bitcoin için açılan opsiyonları da kolaylaştıracak bazı özelliklerin geleceğini ifade etti.
Lider kripto para birimi Bitcoin’in 64.900 dolar seviyesine kadar çıkıp rekor kırmasının ardından yaşadığı %50’lik sert düşüşe rağmen, alana olan kurumsal ilginin azalmadığı görülüyor. Kripto paralara yönelik ilginin geçici olmadığını düşünen McDermott, kurumların kripto paraları benimsemeye devam edeceklerini düşünüyor. Ayrıca McDermott, piyasanın yaşadığı düşüşün, piyasaya girmeyi düşünen müşteriler için cazip seviyeler olduğunu ve fazlalıkları da temizlediğini belirtiyor.
“Bu seviyeleri biraz daha lezzetli bir giriş noktası olarak buldukları için ticaret yapmaya hevesli müşterilerden gerçekten çok ilgi gördük. Müşterilerimizle yaptığımız konuşmaların ardından yatırımların geçici olmadığını söyleyebiliriz.”
Dev bankanın bu yıl kurmuş olduğu işlem masası, Bitcoin bağlantılı türev piyasasında aktif şekilde işlemlere başladı. Ayrıca banka blockchain alanında da önemli yatırımlara imza attı. Goldman Sachs’ın Blockdaemon, Coin Metrics gibi şirketlere yatırımı bulunuyor.
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Kripto Para
Bitcoin madencilik zorluğu %5 düştü!
Bitcoin madencilik zorluğu, hash oranındaki düşüşün ardından geriledi. Bitcoin madenciliğinin Çin’in belirli bölgelerde durdurulmasının ardından, Bitcoin madencilik zorluğu da %5 düştü.
Bitcoin madencilik zorluğu, hash oranındaki düşüşün ardından %5’lik düşüş yaşıyor. Zincir üstü veriler, Bitcoin madencilik zorluğunun ocak ayından beri görülmemiş olan 19.93 trilyona gerilediğini ortaya koyuyor. Madencilik zorluğu, BTC fiyatının yükselmesi ile beraber yoğunlaşan madencilik faaliyetleri nedeniyle 13 Mayıs günü 25.05 trilyona çıkmıştı. Ardından 20 Mayıs günü yapılan ayarlamada %16 düşüş görülmüştü. 2014 yılından beri görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçmişti. Dün ise yeniden ayarlanan zorluk %5 düşerek 19.93 trilyon oldu. Eğer mevcut madencilik faaliyetleri değişmezse, iki hafta sonra zorluk yeniden %5.43’lük düşüş yaşayacak.
Bitcoin madencilik zorluğu, ağın dalgalı hash oranına rağmen blokların eşit şekilde üretilmesini sağlamaya çalışır. İki haftada bir, değişen hash oranlarına göre otomatik olarak yeniden ayarlanır ve madencilik sürecini daha zor ya da daha kolay bir hale getirir.
Bitcoin ve Bitcoin madenciliğine yönelik Çin’den gelen olumsuz haberler ile ülkenin çeşitli bölgelerindeki madencilik faaliyetleri durduruldu. Bilindiği üzere Çin, Bitcoin madenciliği konusunda lider bir konumdaydı. Çin’in Xinjiang bölgesindeki madencilerin operasyonlarını durdurma kararı almalarının ardından, Çin’de bulunan büyük madencilik havuzlarının hash oranında %20’den fazla düşüş yaşandı.
Bunun yanında Bitcoin fiyatında uzun zamandan sonra sevindirici yükselişler yaşanıyor. Elon Musk, Tesla’nın Bitcoin ödemelerini yeniden kabul edebileceği zamana yönelik bir açıklama yaptı ve BTC fiyatını yükseltti. Musk, Tesla’nın yeniden BTC kabul edebilmesi için Bitcoin madencilerinin kullandığı enerjinin en az %50’sinin yenilenebilir olması gerektiğini söyledi. Yani Tesla’nın yeniden BTC ödemesi kabul etme olasılığı sıfır değil. Bitcoin’in tükettiği enerji miktarı son zamanlarda sık şekilde kaygıyla dile getirilen bir konu.
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Kripto Para
Elon Musk Bitcoin fiyatını bu sefer yükseltti!
Haftalardır 40.000 dolar seviyesinin altında seyreden ve bu seviyeyi aşmak için çabalayan, ancak peş peşe gelen olumsuz haberlerden dolayı sürekli darbe yiyen Bitcoin bugün %11,40 yükselişte. Bu yükselişte bu sefer Elon Musk’ın payı olabilir. Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile kripto paranın fiyatını çöküşe uğratan Elon Musk Tesla’nın Bitcoin ile ödeme kabul edebilmesi için gerekli olan bir şarttan bahsetti. Ayrıca Musk, Tesla’nın elindeki BTC’lerin %10’unu “test” için sattığını bildirdi. Elon Musk Bitcoin fiyatında çift haneli yükseliş yaşattı.
Lider kripto para birimi Bitcoin haftaya çift haneli yükseliş ile başladı. 32.000 dolar seviyesinin de altını görmüş olan BTC fiyatı bugün 40.000 dolara oldukça yakın. Bu yakınlığın temel tetikleyicisi ile Elon Musk’ın yaptığı bir açıklama. Elon Musk piyasada adeta bir bayram havası yarattı. %11,40 yükselen Bitcoin’in yanında %6,30 yükselen Ethereum da 2500 doları gördü.
Sizlere bildirdiğimiz üzere Tesla, bir süre önce Bitcoin ödemelerini kabul etmeye ve BTC ödemeleri ile otomobil satışına başlamıştı. Kısa süren bu destek, Bitcoin’in tükettiği enerji miktarı nedeniyle Tesla’nın BTC ödemelerini askıya almasıyla son bulmuştu. Elon Musk Tesla’nın BTC ödemelerini askıya aldığını açıklamış ve ardından BTC fiyatı derin bir çöküşe girmişti.
Ancak CEO Elon Musk, attığı bir tweet ile yatırımcılara yeniden olumlu bir hava verdi. Musk, madencilerin kullandığı enerjinin en az %50’sinin yenilenebilir olması durumunda Tesla’nın yeniden BTC kabul etmeye başlayabileceğini belirtti. Ayrıca Musk, Tesla’nın elindeki Bitcoinlerin yalnızca %10’unu, piyasayı etkilemeden nasıl kolay likidite edebileceğini test etmek ve göstermek için sattığını da bildirdi.
This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.
When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.
— Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2021
Musk’ın bu açıklamalarının ardından Bitcoin fiyatı çift haneli yükseliş ile %11,40 oranında yükseldi ve yazı sırasında 39.634 dolardan işlem görüyor. Bitcoin fiyatının 41.000 dolar eşiğini aşması durumunda yeni bir rallinin başlaması beklentisi uzmanlar tarafından korunuyor.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
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Kripto Para
Hollanda Maliye Bakanı kripto para yasağı hakkında “bir işe yaramaz” diyor
Hollanda Maliye Bakanı kripto para yasağına yönelik konuştu. Bakan Wopke Hoekstra, kripto para birimlerinin yasaklanmasının bir işe yaramayacağını düşündüğünü ifade etti.
Hollanda Maliye Bakanı, yaptığı bir açıklamada kripto para yasağı hakkında konuştu. Kripto paralara yönelik endişeleri anladığını dile getiren bakan, bu alana yönelik bir yasaklamanın işe yaramayacağını söyledi.
Hollanda’nın ekonomi politikalarına yönelik yorumlar yapan analiz bürosu direktörü (CPB) Hasekamp, geçtiğimiz günlerde Bitcoin dahil olmak üzere kripto paralar yönelik geç kalınmadan bir yasaklama gelmesi gerektiğini ifade etmişti. Maliye Bakanı Wopke Hoekstra ise bu tarz bir yasağın işe yaramayacağını belirtti. Bakan, kripto paraları yasaklamak yerine onları denetlemenin daha önemli olduğunu vurguladı:
“Şu ana kadarki gözlemlemelerim denetlemenin yasaklardan daha etkili olduğu. Kripto para sahiplerine ve sağlayacılarına yapılacak denetimler daha önemli. Örnek olarak geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana Hollanda Merkez Bankası (DNB) bu piyasada etkin olan şirketleri denetlemeye başladı.”
Bakan Hoekstra, kripto paraların aşırı volatil doğasından dolayı insanların yatırım yapmadan önce dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor.
Diğer taraftan analiz bürosu direktörü Hasekamp ise kripto paralara yönelik sert yorumlarını sürdürüyor. Kripto paraların bir gün mutlaka çöküşlerinin kaçınılmaz olacağını söyleyen Hasekamp, bu tür paraların hiçbir değerinin olmadığını, popülerliklerinin de insanların yoğun ilgisinden kaynaklandığını belirtiyor.
Hasekamp’ın bu düşüncelerine karşıt görüşte olanlar ise yalnızca Bakan Hoekstra değil. Hisse senetleri piyasaları uzmanı Jacob Schoenmaker, kripto paralar için “değeri yok” ifadelerine şu şekilde karşılık veriyor:
“Kripto paraların hiç gerçek değeri yok mu? Bunu euro için de söyleyebiliriz. Paranın değerinin olmasının sebebi insanların ona güvenmesidir. 50 euroluk bir kağıt paranın değeri aslında 2 senttir. Tabii ki tüm bunlar Bitcoin için de geçerlidir. ”
Kripto para piyasasında yakından tanınan isim Michaël van de Poppe da konu hakkında şunları söylüyor:
“Herkes bana Hollanda’da kripto paraların yasaklanıp yasaklanmayacağını soruyor. Ancak genel görüş Central Planning Office (CPB) Başkanı’nın aptal olduğu yönünde. Bitcoin burada yasaklanmayacak.”
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