Kripto para piyasası haftaya oldukça güzel gelişmeler ile başladı. Elon Musk’ın olumlu açıklamaları ile yükseliş yaşayan Bitcoin fiyatı bugün uzun zamanın ardından 40.000 dolar seviyesini geçti. Ardından hafif bir geri çekilme ile yazı sırasında 39.745 dolardan işlem görüyor. Yeni bir gelişmeye göre ise Goldman Sachs Ethereum vadeli işlemlerini açacak. Detaylar haberimizde.

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Yayınlanan bir habere göre ABD’li dev banka Goldman Sachs, önümüzdeki aylarda Ethereum için vadeli işlemler sunmayı amaçlıyor. Bu, Bitcoin vadeli işlemlerinin ardından bankanın atacağı kripto para piyasası adına ikinci önemli adım olacak. Bankanın Dijital Varlıklar Başkanı Mathew McDermott, Ethereum hamlesi ile beraber Bitcoin için açılan opsiyonları da kolaylaştıracak bazı özelliklerin geleceğini ifade etti.

Lider kripto para birimi Bitcoin’in 64.900 dolar seviyesine kadar çıkıp rekor kırmasının ardından yaşadığı %50’lik sert düşüşe rağmen, alana olan kurumsal ilginin azalmadığı görülüyor. Kripto paralara yönelik ilginin geçici olmadığını düşünen McDermott, kurumların kripto paraları benimsemeye devam edeceklerini düşünüyor. Ayrıca McDermott, piyasanın yaşadığı düşüşün, piyasaya girmeyi düşünen müşteriler için cazip seviyeler olduğunu ve fazlalıkları da temizlediğini belirtiyor.

“Bu seviyeleri biraz daha lezzetli bir giriş noktası olarak buldukları için ticaret yapmaya hevesli müşterilerden gerçekten çok ilgi gördük. Müşterilerimizle yaptığımız konuşmaların ardından yatırımların geçici olmadığını söyleyebiliriz.”

Dev bankanın bu yıl kurmuş olduğu işlem masası, Bitcoin bağlantılı türev piyasasında aktif şekilde işlemlere başladı. Ayrıca banka blockchain alanında da önemli yatırımlara imza attı. Goldman Sachs’ın Blockdaemon, Coin Metrics gibi şirketlere yatırımı bulunuyor.