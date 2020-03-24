Gökçeada Belediyesi evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek!

Gökçeada Belediyesi koronavirüs nedeni ile evde kalan vatandaşlarına ücretsiz Netflix aboneliği vereceğini açıkladı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp küresel salgın haline dönüşen koronavirüs, bir süredir ne yazık ki Türkiye’de de yaşamı tehdit ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son açıklamasına göre salgından dolayı hayatını kaybeden insan sayısı 37’ye yükseldi. Toplam vaka sayısının ise 1529’a çıktığı belirtildi.

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Türkiye şu ana dek, sokağa çıkma yasağı ilan etmedi. Ancak devlet yetkilileri, evlerimizden çıkmamamız konusunda defalarca uyarılarda bulundular. Bu uyarılar, yerel yönetimler tarafından da dikkate alınıyor ve vatandaşların evde kalmasını sağlamak için bazı teşvikler veriyorlar.

İnsanları evlerinde kalmaya teşvik etmek amacıyla yapılan bir kampanya haberi de Çanakkale’nin Gökçeada Belediyesi’nden geldi. Gökçeada Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre evlerinde kalma sözü veren Gökçeada sakinlerine ücretsiz Netflix aboneliği verilecek.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin: “Evde kalma sözü verene Netflix hediye! Gökçeada Belediyesi olarak Koronavirüs mikrobunun yayılmasının önüne geçilmesi için gerekmedikçe evden çıkılmaması gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden evde kalma sözü verene Netflix aboneliği hediye ederek sizlere evinizde sinema, dizi, belgesel izleme fırsatı sunuyoruz. Haydi Gökçeada evde kal, sağlıklı kal!” dedi.

Başkan Çetin’in sosyal medya hesabından yapmış olduğu bu paylaşım vatandaşlar tarafından memnuniyet ile karşılandı. İnsanların bu kampanyaya yoğun bir ilgi gösterdiklerini dile getiren Çetin, farklı illerde yaşayan insanların bile Gökçeada Belediyesi’ni arayarak, bu kampanyaya katılmak istediklerini dile getirdi.