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Gökçeada Belediyesi evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek!
Gökçeada Belediyesi koronavirüs nedeni ile evde kalan vatandaşlarına ücretsiz Netflix aboneliği vereceğini açıkladı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp küresel salgın haline dönüşen koronavirüs, bir süredir ne yazık ki Türkiye’de de yaşamı tehdit ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son açıklamasına göre salgından dolayı hayatını kaybeden insan sayısı 37’ye yükseldi. Toplam vaka sayısının ise 1529’a çıktığı belirtildi.
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Türkiye şu ana dek, sokağa çıkma yasağı ilan etmedi. Ancak devlet yetkilileri, evlerimizden çıkmamamız konusunda defalarca uyarılarda bulundular. Bu uyarılar, yerel yönetimler tarafından da dikkate alınıyor ve vatandaşların evde kalmasını sağlamak için bazı teşvikler veriyorlar.
İnsanları evlerinde kalmaya teşvik etmek amacıyla yapılan bir kampanya haberi de Çanakkale’nin Gökçeada Belediyesi’nden geldi. Gökçeada Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre evlerinde kalma sözü veren Gökçeada sakinlerine ücretsiz Netflix aboneliği verilecek.
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin: “Evde kalma sözü verene Netflix hediye! Gökçeada Belediyesi olarak Koronavirüs mikrobunun yayılmasının önüne geçilmesi için gerekmedikçe evden çıkılmaması gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden evde kalma sözü verene Netflix aboneliği hediye ederek sizlere evinizde sinema, dizi, belgesel izleme fırsatı sunuyoruz. Haydi Gökçeada evde kal, sağlıklı kal!” dedi.
Başkan Çetin’in sosyal medya hesabından yapmış olduğu bu paylaşım vatandaşlar tarafından memnuniyet ile karşılandı. İnsanların bu kampanyaya yoğun bir ilgi gösterdiklerini dile getiren Çetin, farklı illerde yaşayan insanların bile Gökçeada Belediyesi’ni arayarak, bu kampanyaya katılmak istediklerini dile getirdi.
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Aston Martin’in kendi ürettiği V6 motorun, tanıtım videosu paylaşıldı!
Aston Martin, 1968 yılından beri ilk defa, mühendisliği ve tasarımı tamamen kendisine ait olan bir motor geliştirdi. Bu motora ait resmi görseller paylaşıldı.
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Kod adı TM01 olan bu ünite, elektrik destekli ve çift turbolu 3.0 litrelik bir V6 motor. Önceden de dediğim gibi bu motor, Aston’un 1968’den beri şirket içinde tasarladığı ilk motor. Bu ünite 2022 yılında Valhalla olarak isimlendirilen hiper otomobil ile piyasaya sürülecek. Ayrıca diğer Aston’larda da bu motorun kullanılacağı söyleniyor.
“Hot V” olarak adlandırılan bir tasarıma sahip motor, yüksek güce ve elektrik desteğine sahip olmasına rağmen, 200 kg‘dan daha az bir ağırlığa sahip. Söz konusu motorda kuru karter yağlama sistemi olacak ve Valhalla modelinde hibrit bir sistemle birleştirilecek. Ayrıca bu motor, gelecekte uygulanacak olan Euro 7 standartlarına da uygun olacak şekilde tasarlanmış.
Aston Martin’in güç aktarma organları bölümündeki baş mühendis Joerg Ross, proje hakkında şu açıklamada bulundu:
“Bu proje, en başından beri büyük bir mücadeleydi. Aston’un gelecekteki gücünü yaratmak için gereken ekibi toplamak benim için büyük bir onurdu. Uzun süredir yapılmayan yenilikler için gereken keşifleri yapmamız için oldukça özgürdük. En önemlisi ise TM01 isim plakasına yakışan bir şey yaratmak, selefimizin ve lider mühendisimiz Tadek Marek’i etkileyecek bir şey yaratmak istedik.”
TM01’in teknik özellikleri henüz Aston tarafından doğrulanmadı. Fakat geçen sene Valhalla ile ilgili, bayilere gönderilen resmi belgelerde üreticinin 1000 beygir gücü hedeflediğini doğruladı. Şanzıman olarak F1’den ilham alınarak geliştirilen 8 vitesli, çift kavramalı bir sistem kullanılacak. İngiliz üretici aracın 0-100 km/s hızlanmasının 2.5 saniyede olması ve en yüksek hızının 354 km/s olması yönünde çalıştığını söylüyor.
Sadece 500 adet üretilecek Valhalla’nın fiyatının yaklaşık 875 bin £ ( veya 1 milyon doların biraz üstünde de diyebiliriz) olacağı söyleniyor.
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Çin’de tasarlanan robot COVID-19 mücadelesinde ön saflarda yer alabilir!
Çin’in en iyi üniversitelerinden araştırmacılar COVID-19 salgını sırasında ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının yerini alabilecek bir robot tasarladılar.
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Çin’de tasarlanan robot COVID-19 mücadelesinde ön saflarda yer alabilir!
Tekerlekler üzerinde konumlandırılmış robotik bir koldan oluşan robot ağızdan örnek alma, ultrason ve genellikle stetoskop ile yapılan hastanın organlarının seslerini dinleme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. Sağlık personelleri tarafından gerçekleştirilen bu tür görevler kameralarla donatılmış robot sayesinde tıbbi personel hasta ile aynı odada bulunmadan da gerçekleştirebiliyor.
Robotun baş tasarımcısı Tsinghua Üniversitesi profesörü Zheng Gangtie şunları söyledi: “Doktorların hepsi çok cesur ama bu virüs çok bulaşıcı. Robotları en tehlikeli görevleri yerine getirmek için kullanabiliriz.”
Profesör Zheng Wuhan’ın kapatılması, vaka ve ölüm sayılarının hızla artmasının ardından bu fikrin aklına geldiğini belirtti. Bir mühendis olarak salgınla mücadeleye katkıda bulunmak istediği ve Çin yeni yılının ilk gününde Pekin Tsinghua Changgung Hastenesi’nde yönetici olan arkadaşı Dong Jiahong’dan en büyük sorunun ön cephede çalışan sağlık personelinin enfekte olmaları olduğunu duydu.
Bir ekip toplayan Zheng uzay istasyonları ve ay keşiflerinde kullanılan teknoloji ile iki robotik kol üzerinde çalışmaya başladı. Profesör Zheng robotların neredeyse tamamen otomatik olduğunu ve temas gerektiren eylemler gerçekleştirdikten sonra kendilerini dezenfekte edebileceklerini söyledi.
Ekip tarafından geliştirilen iki robot Pekin’deki hastanelerde doktorlar tarafından denendiler. Şu anda robotlardan biri ekibin üniversitedeki laboratuvarında geliştirilmeye devam ederken diğeri ise Wuhan Union Hastanesi’nde. Zheng her şeyin yolunda gitmesi halinde robotun kısa bir süre içerisinde Wuhan’daki Corona virüs hastalarında kullanılabileceğini söyledi.
Profesör Zheng daha fazla robot inşa etmek istediğini ancak üniversite fonlarının tükendiğini her bir robotun maliyetinin 72.000 dolar olduğunu açıklamasına ekledi. Robotun tasarımını ticarileştirmeyi düşünmediklerini ancak içinde bulunduğumuz COVID-19 salgınıyla mücadelede şirketlerin üreticiliği üstleneceğini umuyorum dedi.
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Teknoloji devleri COVID-19 için 18 milyon maske sözü verdi
Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında teknoloji devleri harekete geçti. Teknoloji milyarderleri sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu maskelerden milyonlarca adet sağlayacaklarını duyurdu.
Koronavirüs salgını ile mücadelede tüm kesimler seferber olmuş durumda. Bu kapsamda “teknoloji devleri” de kollarını sıvadı. Virüs salgını nedeniyle oluşan panik havası, maske talebini patlatmış ve sağlık çalışanlarına yeteri kadar maske bırakmamıştı.
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Apple CEO’su Tim Cook, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ında aralarında bulunan grubun sağlık çalışanlarına toplamda 18 milyon adete yakın cerrahi maske bağışlayacaklarını duyurdu.
Tim Cook, Twitter adresinde yaptığı açıklamada, Apple’in ‘milyonlarca’ adet maske bağışı yapacağını açıkladı. Konu üzerine Apple’in ABD sağlık sistemine bağışlayacağı maske sayısını 2 milyon adet olarak açıklandı.
Tesla da, ülkenin sağlık çalışanlarının kullanımı için 250 bin adet maske bağışı yapmaya hazırlanıyor. Tesla ayrıca, ülkenin diğer otomotiv üreticileri Ford ve General Motors gibi solunum cihazı üretmek adına da çalışmalara yürütüyor.
Teknoloji devleri bir bir yardımlarını açıklıyor
Mark Zuckerberg‘in yaptığı açıklamaya göre ise, Facebook 720 bin adet maske bağışı yapacak. ABD’nin teknoloji devlerinden Microsoft ise 15 bin adet koruyucu malzeme bağışı yapacağını açıkladı.
Salesforce CEO Marc Benioff, şirketinin Kaliforniya Sağlık Merkezi’ne 9 bin adet maske bağışı yaptığını, bu rakamın önümüzdeki günlerde 5 milyon adet seviyesine çıkacağını kaydetti.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık ekipmanları bağışını ilk olarak Alibaba‘nın kurucusu Jack Ma başlatmıştı. Bugüne kadar 90 ülkeye maske sözü veren Ma, bağış yaptığı maske sayısını 1 milyon adet olarak açıkladı. Ma, 500 bin adet de koronavirüs testi bağışı yaptı.