Şili’deki Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) teleskobundaki gökbilimciler tarafından yapılan yeni bir keşif, Samanyolu’nun merkezindeki kara delik Sagittarius A*’nın yörüngesinde bulunan bir “sıcak nokta” (gaz kabarcığı) işaretlerini ortaya çıkardı.

Bonn, Almanya’daki Max Planck Radyo Astronomi Enstitüsü’nden çalışmanın başyazarı Maciek Wieltus’a göre, “Sagittarius A* etrafında Merkür gezegenininkine benzer bir yörüngede dönen, ancak yaklaşık 70 dakika içinde tam bir dönüş yapan sıcak bir gaz kabarcığına baktığımızı düşündük.”

Ancak Polonyalı astrofizikçi bu gözlemin doğru olabilmesi için “[sıcak noktanın] hareket ettiği hızın muazzam, ışık hızının yaklaşık yüzde 30’u kadar olması gerektiğini” belirtiyor. Gözlemler, dünyanın dört bir yanındaki büyük teleskopları birbirine bağlayan “kara delik avcısı” projesi Event Horizon Telescope’un (EHT) uluslararası işbirliği sırasında yapıldı.

Atacama gökbilimcileri “sıcak noktayı” nasıl keşfetti?

Bu küresel radyo teleskop bağlantılarından birinde, Nisan 2017’de Wielgus ve meslektaşları ALMA verilerini Sagittarius A*’nın diğer EHT gözlemleriyle karşılaştırabildiler. Şaşırtıcı bir şekilde, kara delikten gelen kutuplaşmış radyo emisyonuna dayanan çalışmaları daha güçlü çıktı.

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Tesadüf eseri, gözlemlerin bazıları Samanyolu’nun merkezinden yayılan ve NASA’nın Chandra Uzay Teleskobu tarafından tespit edilen bir X-ışını enerjisi patlamasından hemen sonra yapıldı. Wiegas’a göre yeni olan, daha önce Sagittarius’un* X-ışını ve kızılötesi gözlemleriyle sınırlı olan bu patlama türünün, ALMA’nınki gibi “yörüngedeki sıcak noktaların radyo gözlemlerinde de mevcut olduğunu” göstermesidir.

Wielgus, “Bir gün Sagittarius A*’da neler olup bittiğini ‘bildiğimizi’ rahatlıkla söyleyebileceğiz” diyerek, ekibin beklentisinin gelecekte bu gaz kümelerini EHT ortaklarıyla birlikte gözlemlemenin mümkün olacağı yönünde olduğunu belirtiyor.

Kaynak: ESO