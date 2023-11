Türk Telekom, dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com’la kullanıcılarına özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Oyun tutkunları, 17 – 24 Kasım tarihleri arasında F1 Manager 2023, Frostpunk, Blasphemous 2, Sifu, Thymesia, This War of Mine gibi birçok oyunu yüzde 85’e varan indirimlerle satın alabilecek.

21-28 Kasım tarihleri arasında geçerli bir diğer kampanya ise PlayStation yayıncısına ait God of War, Marvel’s Spider – Man Remastered, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection ve Horizon Zero Dawn™ Complete Edition gibi birçok oyunu içermektedir.

İlginizi Çekebilir: Türk Telekom üçüncü çeyrek gelirini açıkladı

Playstore.com harcamalarında ödeme kolaylığı Playstore.com, oyun tutkunlarına https://www.playstore.com üzerinden yapacakları harcamalarda; kredi kartı, mobil ödeme ve Türk Telekom evde internet faturalarına ek 12 aya varan taksit imkânı gibi çeşitli ödeme seçenekleri ile güncel ve popüler oyun yelpazesine erişim sunuyor.

Playstore.com ‘Dijital Kasım’ kampanyalarına ait tüm detaylara https://www.playstore.com/ adresinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor. Oyunseverler, stoklarla sınırlı bu kampanyaları kaçırmamak için Playstore.com’u takip ederek, detaylı bilgiye sahip olabilir.