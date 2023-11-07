Türk Telekom, 2023’ün ilk 9 ayında güçlü büyüme ivmesini yukarı taşıdı. Türk Telekom, 2023 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 78,2 büyüyerek, 22,4 milyar TL konsolide gelir elde etti. Türk Telekom’un ilk 9 aylık geliri geçen yıla oranla yüzde 69,6 artışla 55,6 milyar TL’ye ulaştı. 52,9 milyona yükselen abonesiyle 2023’ün ilk 9 aylık döneminde toplam 4,5 milyar TL’lik net kâra imza atan Türk Telekom’un FAVÖK’ü ise (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) ilk 9 ayda 18,8 milyar TL oldu.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Ortaya koyduğumuz teknoloji ve dijitalleşme vizyonu ile hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yılın ilk 9 ayındaki olumlu göstergelerimiz ile yılın sonuna yaklaşırken, yılın ikinci çeyreğinde yukarı yönlü revize ettiğimiz öngörülerimize emin adımlarla yaklaşıyoruz. Bu kapsamda; konsolide faaliyet gelirlerinde yıllık artışın yaklaşık yüzde %67-70 aralığında, FAVÖK’ün yaklaşık 25-27 milyar TL aralığında, yatırım harcamalarının da yaklaşık 19-21 milyar TL aralığında gerçekleşmesini planlıyoruz” dedi.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türkiye’yi çağın ötesine taşıyacak her türlü projenin mimarı olmaktan gurur duyduklarını söyleyerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Hayatın her alanında insanı odağına alan teknolojiler sunmayı, bu teknolojileri ‘herkes için erişilebilir’ kılmayı sürdüreceğiz. Bu sorumluluğumuzun bize verdiği motivasyon ve güçle, yılın ilk 9 ayı itibariyle 12,6 milyar TL’lik yatırım yapmış durumdayız.”

Türk Telekom’un abone sayısının yılın üçüncü çeyreğinde toplamda 498 bin net abone artışı ile 52,9 milyona ulaştığını belirten Önal, abone kazanımları süreçlerine dikkat çekti. Önal, özellikle mobil abone segmentinde Türk Telekom’un en çok tercih edilen operatör olduğunu belirterek, MNT (Mobil Numara Taşıma) pazarında liderliklerini üst üste sekiz çeyrek boyunca sürdürdüklerini açıkladı.