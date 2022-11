PlayStation oyunu God of War Ragnarök yedi günde 5,1 milyondan fazla kopya sattı. Sony’ye göre bu, oyunu PlayStation tarihinin en hızlı satan birinci parti oyunu yapıyor.

Üst düzey bir PlayStation Studios yöneticisine göre oyun aynı zamanda şimdiye kadar en hızlı satan PlayStation Studios oyunu. Sony’ye göre, satış rakamları 9 Kasım – 13 Kasım 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor ve oyunun hem PlayStation 4 hem de Playstation 5’teki satışlarını içeriyor. Sony, oyunun bu konsolların her birinde kaç kopya satıldığını açıklamadı. Dijital satışların analog satışlara oranı da belirsizdir.

Congratulations to @SonySantaMonica for making God of War Ragnarök the fastest-selling first party launch game in PlayStation history! 🪓 pic.twitter.com/NPgN6YHRnQ — PlayStation (@PlayStation) November 23, 2022

Bu, Sony’nin gişede başarılı olan birinci parti oyunları ilk kez öne çıkarışı değil. Japon şirket 2020 yılında The Last of Us Part II’nin sadece üç gün sonra 4 milyon satış rakamını aştığını duyurdu. Bu oyun 19 Haziran 2020 tarihinde PlayStation 4 için özel olarak piyasaya sürülmüştür. Sony’ye göre, The Last of Us daha sonra en hızlı satan birinci parti PS4 özel ürünü oldu.

God of War Ragnarök 9 Kasım’da PlayStation 4 ve PlayStation 5 için piyasaya sürüldü ve Santa Monica Studios tarafından geliştirildi. 2018’de çıkan God of War’ın devamı niteliğindedir. Tweakers aksiyon oyunu hakkında bir inceleme yazdı ve Santa Monica Studios’un oyunu geliştirirken yaptığı bazı seçimleri övdü.