Netflix bir ‘üçlü A PC oyunu’ geliştiriyor. Bu durum, aralarında bir oyun yönetmeninin de bulunduğu, yayın platformundaki çeşitli iş ilanlarından anlaşılıyor. Tam olarak ne tür bir oyun olacağı ve ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.

Boş pozisyonlar Mobilegamer.biz tarafından fark edildi. Oyun direktörü muhtemelen Chacko Sonny ile yakın çalışacak. Overwatch 2’de baş yapımcı olan eski bir Blizzard yöneticisi ve şu anda Netflix’in Los Angeles’taki oyun stüdyosunu yönetiyor. Ayrıca Netflix, Los Angeles’taki oyun stüdyosu için deneyimli bir teknik direktör, sanat yönetmeni, canlı hizmet analisti ve bir baş mühendis arıyor.

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Netflix, bu pozisyonların neredeyse tamamında adayların “üçüncü şahıs nişancı oyunları geliştirme ve canlı hizmet oyunları üzerinde çalışma” konusunda deneyim sahibi olmalarını istiyor. Ancak, baş mühendis için açılan ilanda, kişinin ‘üçüncü şahıs aksiyon-rol yapma oyunu’ üzerinde çalışacağı belirtiliyor. Dolayısıyla nihai ürünün ne olacağı henüz tam olarak belli değil.

Geçtiğimiz ay Netflix’in oyun geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı MikeNetflix Games Verdu, şirketin bulut oyunlarını “ciddi bir şekilde araştırdığını” doğruladı. Netflix, üç aylık sonuçlarında şu anda geliştirilmekte olan 55 oyunu olduğunu açıkladı; şirket bununla muhtemelen akıllı telefon oyunlarını kastediyor. Şimdi Netflix 35 akıllı telefon oyunu sunuyor. Şirket, kısmen Netflix dizilerine odaklanarak bunlara dayalı oyunlar yaratmak istiyor.