Gmail’e kalıcı erişim sorunları yaşanıyor!

Gmail uygulamasına son birkaç saattir erişim problemleri yaşanıyor. Bununla birlikte kullanıcılar Google uygulamalarına da ulaşmakta bazı sıkıntılar yaşamaya başladılar.

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Google, Gmail kesintisini çözmek için uğraşıyor. Ulaşım problemleri ilk olarak sabah saatlerinde başlamıştı. Kullanıcılar, hesaplarına erişmek için Google kimlik bilgilerini doğrulayamadıklarını bildirdi.

Google’ın aktardıkları son bilgilere göre, bazı kullanıcılar için sistemin zaten geri yüklendiğini ve kısa süre içinde tüm kullanıcılar için sorunların çözüleceğini ön gördüklerini belirtti. Lütfen bu sürenin belirsiz olduğunu, her an değişebileceğini hatırlatmak isteriz.

Etkilenen kullanıcılar Gmail’e şu an erişemiyor. Kullanıcılar, tüm Google hizmetlerinde OAuth veya Chrome üzerinden giriş yapmayı denediklerinde sorun yaşıyorlar. Şu an için oturum açmış kullanıcılar durumdan etkilenmişe benzemiyorlar.

Yani henüz oturum açmamış kullanıcıların bu tip sorunlar yaşayabilecekleri anlamına geliyor.