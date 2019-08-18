YouTube Premium, öğrenci aboneliğini getirdi!

YouTube Premium, üniversite öğrencilerini sevindiren bir haberle gündeme geldi. Dünyanın en popüler video paylaşım platformu olan YouTube, geçtiğimiz günlerde premium hizmetini ülkemizde kullanıma sunmuştu. Bugün ise öğrenciler için hazırlanan öğrenci aboneliğini yayına aldı.

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Öğrenciler artık çok daha uygun fiyata YouTube Premium‘un keyfini sürebilecek. Yeni öğrenci aboneliğinden sadece tam zamanlı olarak üniversitede okuyan öğrenciler yararlanabilmekte.

Üniversite okuyan öğrencileri oldukça sevindirecek olan bu haber, şu an için aktif olması bekleniyor. Öğrenciler YouTube Premium paketine dahil olmak için ayda 9,99 TL ödeyerek Premium aboneliğini sürdürebilir. Şirket tarafından öğrenci paketi satın almak isteyen kullanıcılar SheerID’ye doğrulama yapmaya yönlendiriliyor.

Sadece üniversite okuyan öğrencilere sunulan bu avantaj oldukça düşük fiyatla kullanıma sunuluyor. Öğrenci aboneliğinin dışında Premium paketine abone olmak isteyen kişiler ayda 16,99 TL ödeyerek kullanabiliyor.

YouTube Premium sayesinde reklamsız bir şekilde mobil verinizin kısıtlı olduğu veya internete bağlanamadığınız anlarda videoları önceden indirip sorunsuzca izleyebiliyorsunuz. Ayrıca izlediğiniz video, başka bir uygulama açsanız bile kesintiye uğramadan arka planda devam etmekte. Bu sayede arka planda videoları dinlemeye devam edebiliyorsunuz. Ayrıca YouTube Premium’a sahip olduğunuzda YouTube Music servisini de reklamsız bir şekilde internet bağlantınız olmadığı zamanlarda da kullanabiliyorsunuz.

Dijital müzik platformlarını en çok kullanılan kesimin öğrencilerin olduğunu düşünmek yanlış olmaz. Böylece YouTube, zengin içerinin yanında öğrenciler için atmış olduğu bu adım ile rakiplerine karşı büyük avantaj yakalamış olarak görünüyor.