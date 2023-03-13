Gmail, dünya genelinde en popüler e-posta hizmetlerinden biridir. Ancak, son zamanlarda, kullanıcıların özel verilerinin gizliliği konusundaki endişeler arttı. Bu nedenle, Gmail yerine daha güvenli ve özgür e-posta hizmetleri arayan birçok insan var. İşte size Gmail alternatifi olabilecek e-posta hizmetleri:

ProtonMail

ProtonMail, gizlilik odaklı bir e-posta sağlayıcısıdır. İsviçre merkezli olan şirket, açık kaynak kodlu şifreleme teknolojilerini kullanarak kullanıcıların e-posta mesajlarının gizliliğini sağlar. ProtonMail ayrıca, tüm iletişimi SSL / TLS şifrelemesiyle korur ve şifreli e-posta göndermek ve almak için herhangi bir teknik beceri gerektirmez. ProtonMail’in ücretsiz sürümü, 500 MB depolama alanı sunar, ancak daha fazla depolama alanı ve özellikler için aylık bir ücret ödemek gerekir.

Tutanota

Tutanota, ProtonMail gibi gizlilik odaklı bir e-posta sağlayıcısıdır. Almanya merkezli olan şirket, açık kaynak kodlu şifreleme teknolojilerini kullanarak kullanıcıların e-posta mesajlarının gizliliğini sağlar. Tutanota, tüm iletişimi SSL / TLS şifrelemesiyle korur ve şifreli e-posta göndermek ve almak için herhangi bir teknik beceri gerektirmez. Tutanota’nın ücretsiz sürümü, 1 GB depolama alanı sunar, ancak daha fazla depolama alanı ve özellikler için aylık bir ücret ödemek gerekir.

Outlook.com

Outlook.com, Microsoft’un sunulan bir e-posta hizmetidir. Kullanıcılara 15 GB ücretsiz depolama alanı, yerleşik takvim, kişiler ve notlar gibi hizmetler sunar. Ayrıca, dosya eki olarak 25 MB’lık bir sınırı vardır.

iCloud Mail

iCloud Mail, Apple’ın sunulan bir e-posta hizmetidir. Kullanıcılara 5 GB ücretsiz depolama alanı, yerleşik takvim, kişiler, notlar ve dosyalar gibi hizmetler sunar. Ayrıca, dosya eki olarak 20 MB’lık bir sınırı vardır.

Zoho Mail

Zoho Mail, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış bir e-posta sağlayıcısıdır. Zoho Mail, kullanıcıların özel alan adlarına sahip e-posta hesapları oluşturmasına izin verir ve tüm iletişimi SSL / TLS şifrelemesiyle korur. Zoho Mail, kullanıcıların Microsoft Outlook, Apple Mail ve diğer e-posta istemcileriyle senkronize etmelerine izin verir. Zoho Mail’in ücretsiz sürümü, 5 GB depolama alanı sunar, ancak daha fazla depolama alanı ve özellikler için aylık bir ücret ödemek gerekir.

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Vivaldi Mail

Vivaldi Mail, Norveç merkezli bir tarayıcı şirketi olan Vivaldi Technologies tarafından sunulan bir e-posta sağlayıcısıdır. Vivaldi Mail, tüm iletişimleri SSL / TLS şifrelemesiyle korur ve kullanıcıların Microsoft Outlook, Apple Mail ve diğer e-posta istemcileriyle senkronize etmelerine izin verir. Vivaldi Mail, etiketleme ve filtreleme özellikleri ile birlikte gelir ve bir e-posta arşivleme özelliğine sahiptir. Vivaldi Mail’in ücretsiz sürümü, 5 GB depolama alanı sunar.

Disroot

Disroot, Hollanda merkezli bir topluluk tabanlı e-posta sağlayıcısıdır. Disroot, kullanıcıların tüm iletişimlerini şifreli olarak göndermelerine olanak tanır ve ayrıca PGP (Pretty Good Privacy) şifrelemesini de destekler. Disroot Mail, IMAP ve SMTP protokollerini kullanarak e-posta istemcileriyle senkronize edilebilir ve ayrıca web arayüzü de bulunur. Disroot Mail’in ücretsiz sürümü, 1 GB depolama alanı sunar.

Criptext

Criptext, Meksika merkezli bir e-posta hizmetidir. Kullanıcılara şifrelenmiş bir posta kutusu, end-to-end şifreleme, otomatik imha özelliği ve sosyal medya paylaşımlarına uyarlanabilen özel e-posta bağlantıları gibi çeşitli özellikler sunar.

AOL Mail

AOL Mail, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir e-posta hizmetidir. Kullanıcılara 250 GB’a kadar ücretsiz depolama alanı, kişiler, takvim ve notlar gibi hizmetler sunar. Ayrıca, dosya eki olarak 25 MB’lık bir sınırı vardır.

Yandex.Mail

Yandex.Mail, Rusya merkezli bir e-posta hizmetidir. Kullanıcılara 10 GB ücretsiz depolama alanı, yerleşik takvim, kişiler, notlar, dosya depolama ve paylaşımı gibi hizmetler sunar. Ayrıca, dosya eki olarak 30 MB’lık bir sınırı vardır.

Sonuç olarak, birçok farklı e-posta sağlayıcısı mevcuttur ve her biri farklı özellikler ve avantajlar sunar. Hangi sağlayıcının size en uygun olduğuna karar vermek için ihtiyaçlarınızı ve önceliklerinizi belirlemeniz gerekir. E-posta güvenliği ve gizliliği sizin için önemliyse, ProtonMail ve Tutanota gibi gizlilik odaklı sağlayıcılara bakabilirsiniz. İşletme sahibiyseniz, Zoho Mail veya FastMail gibi özel alan adı desteği sunan sağlayıcılara bakabilirsiniz. Ve son olarak, Apple kullanıcısıysanız iCloud Mail size uygun olabilir.