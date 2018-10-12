GM 9 Pro’ya Android Pie kurduk! (VİDEO)

GM 9 Pro’ya Android Pie Beta programı ile yeni sürümü kurduk. Bakalım Android 9 Pie ile hangi özellikler geliyor?

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

GM 9 Pro Android Pie Beta programına nasıl katılınır?

Eğer bir GM 9 Pro sahibiyseniz ve yeni sürümün Beta programına katılmak istiyorsanız, aşağıdaki katılım bağlantısından kayıt olmanız gerekiyor. Şimdilik Beta programında olan Android Pie’ın tam sürümü, bu yıl bitmeden GM 9 Pro modellerine sunulmuş olacak.

Katılım formu için: http://bit.ly/PieBeta

Kayıt esnasında IMEI numarası, ad soyad ve e-mail gibi bilgilerin ardından ihtiyacınız olan dosyalar ve kurulum yönergeleri mail adresinize gönderiliyor. Sözünü ettiğimiz yönergeleri takip ederek yarım saat içinde telefonunuzu Android Pie sürümüne geçirebiliyorsunuz.

Android Pie neler sunuyor?

Yeni sürüm ile birlikte ilk göze çarpan fark hepsi bir arada ana menü tuşu. Bu tuşu yukarı kaldırdığınızda açık olan uygulamaları görebiliyor, daha yukarı kaldırdığınızda ise uygulamalar çekmecesine ulaşabiliyorsunuz. Yana kaydırdığınızda açık olan uygulamalar arası geçiş mümkünken, tuşa basılı tutarak Google Now servisine gidilebiliyor.

Android Pie içerisinde irili ufaklı birçok değişikliği barındırıyor. Örneğin ses arayüzü değişti, güç tuşuyla ekran görüntüsü alma ve ekran görüntüsünü düzenleme özelliği geldi. Ayrıca uyarlanabilir parlaklık, yeni erişebilirlik menüsü, koyu tema ve tarayıcılarda otomatik doldurma gibi birçok ek özellik de bulunuyor.