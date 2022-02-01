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Akıllı Telefonlar

GM 22 Pro vs Redmi Note 10 Pro | Hangi 108 MP Daha İyi?

General Mobile GM 22 Pro modeliyle kamera konusunda iddialı bir model çıkarttı. Ana kamerasında Samsung yapımı 108 MP HM2 sensörü kullanan model aynı sensörü Redmi Note 10 Pro ile paylaşıyor.

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GM 22 Pro vs Redmi Note 10 Pro | Hangi 108 MP Daha İyi?

İşlemci bakımından GM 22 Pro Helio G95 işlemcisini, Redmi Note 10 Pro ise Snapdragon 732G işlemcisini kullanıyor. İki farklı işlemci ve iki farklı yapay zeka, aynı sensörü kullanıyorlar. Peki hangi telefon daha iyi fotoğraf çekiyor? Bu videoda çektiğimiz fotoğrafları yorumluyoruz ve hangi telefonun daha iyi bir kamerasya sahip olduğuna karar veriyoruz.

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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