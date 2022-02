EN İYİ STEREO HOPARLÖR KİMDE? #2 | iPhone 13 Pro, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T, Nova 9

Daha öncesinde Samsung Galaxy S20 FE, POCO F3, POCO X3 Pro ve OPPO Reno5 ile yaptığımız stereo hoparlör testini daha yeni ve güncel cihazlarla yaptık. Bu seferki konuklarımız ise iPhone 13 Pro, Xiaımi 11T Pro, Xiaomi 11T ve Huawei Nova 9 oldu.

Biz de HWP ekibi olarak hangi telefonun hoparlör gücünün ve ses kalitesinin daha iyi olduğunu anlamak için gözlerimiz kapalı bir şekilde bu testi gerçekleştirdik. Peki sizce hangi telefonun hoparlörü daha iyi? Bu telefonlardan birisini kullanıyor musunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında aktarmayı unutmayın! İyi seyirler…

Eren’in dinlediği müzik: Instasamka- MONEYDEALAR

Eray’ın dinlediği müzik: Eluveitie- The Slumber

Aydoğan’ın dinlediği müzik: Pentegram- Bir

Dilşah’ın dinlediği müzik: Ashes Remain – On My Own

Fatih’in dinlediği müzik: Murda, MERO- Gece Gündüz

Ersin’in dinlediği müzik: Depeche Mode- Strangelove

Yıldıray’ın dinlediği müzik: Vivaldi – The Four Seasons

*Siz de kendi telefonunuzdan bu müzikleri açıp bass ve tizlerine göre müziklerin karşılaştırmasını yapabilirsiniz.

