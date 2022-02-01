Akıllı Telefonlar
EN İYİ STEREO HOPARLÖR KİMDE? #2 | iPhone 13 Pro, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T, Nova 9
Daha öncesinde Samsung Galaxy S20 FE, POCO F3, POCO X3 Pro ve OPPO Reno5 ile yaptığımız stereo hoparlör testini daha yeni ve güncel cihazlarla yaptık. Bu seferki konuklarımız ise iPhone 13 Pro, Xiaımi 11T Pro, Xiaomi 11T ve Huawei Nova 9 oldu.
Biz de HWP ekibi olarak hangi telefonun hoparlör gücünün ve ses kalitesinin daha iyi olduğunu anlamak için gözlerimiz kapalı bir şekilde bu testi gerçekleştirdik. Peki sizce hangi telefonun hoparlörü daha iyi? Bu telefonlardan birisini kullanıyor musunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında aktarmayı unutmayın! İyi seyirler…
Eren’in dinlediği müzik: Instasamka- MONEYDEALAR
Eray’ın dinlediği müzik: Eluveitie- The Slumber
Aydoğan’ın dinlediği müzik: Pentegram- Bir
Dilşah’ın dinlediği müzik: Ashes Remain – On My Own
Fatih’in dinlediği müzik: Murda, MERO- Gece Gündüz
Ersin’in dinlediği müzik: Depeche Mode- Strangelove
Yıldıray’ın dinlediği müzik: Vivaldi – The Four Seasons
*Siz de kendi telefonunuzdan bu müzikleri açıp bass ve tizlerine göre müziklerin karşılaştırmasını yapabilirsiniz.
#iPhone13Pro #Xiaomi11TPro #StereoHoparlör
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