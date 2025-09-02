Son dönemde internette oldukça popüler hale gelen Gizemli Kutu satışları hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Peki, bu kutular gerçekten eğlenceli bir sürpriz mi yoksa tüketiciler için bir tuzak mı? Türkiye’deki kullanıcıları yakından ilgilendiren bu kararın detayları neler? Dolandırıcılık iddiaları ne kadar ciddi?

Gizemli Kutu satışları yasaklandı! Peki neden?

Gizemli Kutu satışlarının içeriği belirsiz ürünlerden oluşması ve tüketicilerin ekonomik kararlarını olumsuz etkilemesi sebebiyle sitelere erişim engeli getirildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmelerde bu yöntemlerin adil olmayan ticari uygulamalar içerdiği ve tüketicileri normal koşullarda kabul etmeyecekleri ürünlere yönlendirdiği tespit edildi.

Özellikle sosyal medya platformlarında dikkat çekici tasarımlarla sunulan bu kutular, kullanıcıları cazip fiyat ve sürpriz vaatleriyle kendine çekiyordu. Karar doğrultusunda Gizemli Kutu satışı yapan birçok internet sitesine erişim engeli uygulandı.

Ayrıca yasa dışı faaliyet yürüten platformların yöneticileri hakkında adli süreçlerin başlatılacağı duyuruldu. Türkiye’de tüketicilerin korunması amacıyla alınan bu adım, son dönemde artan dolandırıcılık vakalarına karşı önemli bir uyarı niteliğinde değerlendiriliyor.

İlginizi Çekebilir: Epic Games ücretsiz oyunları açıklandı! Haftaya neler var? (4 – 11 Eylül)

Resmi açıklamalara göre, Gizemli Kutu pazarlamasında kullanılan içerikler tüketicilerin güvenini zedeleyen, yanıltıcı ve aldatıcı reklam özellikleri taşıyordu. Tasarım açısından ilgi çekici görseller ve sahte kampanyalarla hazırlanan bu siteler, özellikle gençleri ve çevrimiçi alışverişe eğilimli kullanıcıları hedefliyordu.

Ancak yapılan denetimler, bu kutuların çoğunda vaat edilen ürünlerin bulunmadığını ya da değersiz eşyalar gönderildiğini ortaya koydu. Tüketici güvenliği konusunda sıkı denetimlerin süreceği belirtilirken, Ticaret Bakanlığı sahte ürün satışı ve dolandırıcılık faaliyetlerine karşı mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.

Peki siz Gizemli Kutu satışları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu uygulamalar tamamen kaldırılmalı mı, yoksa daha sıkı denetimlerle devam edebilir mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!