“Kafama Takılan Sorular” serisinde bu sefer de internet bağlantısının girişimciler için önemini araştırıyorum.

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18 Ocak günü İzmir İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu olan Bilimpark’a gidip GigaGirişim Buluşmaları’nın ilkine katıldım.

İzmir Bilimpark Genel Müdürü Kayahan Dede’ye ve TurkNet Büyümeden Sorumlu GMY İrfan Gürvardar’a ile konuştuktan sonra duyduklarımı teknokentten dünyaya açılan QReal’in kurucularından Alper Güler’den aldığım bilgilerle de teyit ettim.

İnternet bağlantısı akademik birikimin satılabilir bir ürün veya hizmete dönüşmesi aşamasında gerçekten çok önemli; QReal’in yaptığı iş buna çok güzel bir örnek.

Keyifle izlemenizi dilerim…