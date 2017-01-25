Ghost Recon: Wildlands’in Kapalı Betası Başlıyor!

Merakla beklenilen Ghost Recon: Wildlands’in kapalı betasının başlangıç tarihi açıklandı.

Önümüzdeki şubat ve mart ayları, biz oyuncular için hareketli geçecek aylar olacak. Mass Effect: Andromeda, Horizon Zero Dawn ve bunun gibi birçok özel yapım, önümüzdeki haftalarda bizlerle olacak. Bu zaman diliminde bizlerle olacak bir diğer yapım ise Ubisoft‘un Ghost Recon: Wildlands‘i olacak. Tom Clancy serisi içerisinde yer alan oyun, geçtiğimiz sene çıkan Tom Clancy Division‘ın benzeri bir oyun olarak gözükmekte.

Geçtiğimiz günlerde oyunun kapalı betasının başvuru kayıtları Uplay hesapları üzerinden hali hazırda başlamıştı. Ubisoft’tan gelen habere göre de bu kapalı beta 3 Şubat tarihinde başlayacak. Kapalı betayı ilgili tarihte oynayabilmek için başvurunuzun onaylanması gerekiyor. Tamamen rastgele bir dağılım ile dağıtılan kapalı beta sürecine kayıt olmuşsanız oynama şansınız büyük diyebiliriz. O şanslı kişilerden biri değilseniz, üzülmemekte fayda var zira oyunun açık betası, Division’dan yola çıkarsak önümüzdeki günlerde gelecektir diye düşünüyorum.

Kapalı beta sürecinde üç arkadaşınız ile birlikte co-op şekilde oyunu oynayabileceksiniz. Bir takımda toplamda sizle birlikte dört kişinin barınabileceği oyunda; Santa Blanca uyuşturucu kartelini yıkmak için görevlerden göreve koşacaksınız. Ubisoft‘un şu ana kadar yarattığı en devasa haritasını barındıran oyun; PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarına 7 Mart tarihinde sevenlerinin karşısına çıkacak. Oyunun kapalı beta sürecine bu siteden kayıt olabilir, tanıtım video’sunu aşağıdan izleyebilirsiniz.