Ghost Recon: Wildlands’in Kapalı Betası Başlıyor!

Ghost Recon: Wildlands’in Kapalı Betası Başlıyor!

25 Ocak, 2017 Oyun 0 yorumlar

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Merakla beklenilen Ghost Recon: Wildlands’in kapalı betasının başlangıç tarihi açıklandı.

Önümüzdeki şubat ve mart ayları, biz oyuncular için hareketli geçecek aylar olacak. Mass Effect: Andromeda, Horizon Zero Dawn ve bunun gibi birçok özel yapım, önümüzdeki haftalarda bizlerle olacak. Bu zaman diliminde bizlerle olacak bir diğer yapım ise Ubisoft‘un Ghost Recon: Wildlands‘i olacak. Tom Clancy serisi içerisinde yer alan oyun, geçtiğimiz sene çıkan Tom Clancy Division‘ın benzeri bir oyun olarak gözükmekte.

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands , Ubisoft'un şu ana kadar yarattığı en devasa dünyayı barındıracak.

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands , Ubisoft’un şu ana kadar yarattığı en devasa dünyayı barındıracak.

Geçtiğimiz günlerde oyunun kapalı betasının başvuru kayıtları Uplay hesapları üzerinden hali hazırda başlamıştı. Ubisoft’tan gelen habere göre de bu kapalı beta 3 Şubat tarihinde başlayacak. Kapalı betayı ilgili tarihte oynayabilmek için başvurunuzun onaylanması gerekiyor. Tamamen rastgele bir dağılım ile dağıtılan kapalı beta sürecine kayıt olmuşsanız oynama şansınız büyük diyebiliriz. O şanslı kişilerden biri değilseniz, üzülmemekte fayda var zira oyunun açık betası, Division’dan yola çıkarsak önümüzdeki günlerde gelecektir diye düşünüyorum.

Kapalı beta sürecinde üç arkadaşınız ile birlikte co-op şekilde oyunu oynayabileceksiniz. Bir takımda toplamda sizle birlikte dört kişinin barınabileceği oyunda; Santa Blanca uyuşturucu kartelini yıkmak için görevlerden göreve koşacaksınız. Ubisoft‘un şu ana kadar yarattığı en devasa haritasını barındıran oyun; PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarına 7 Mart tarihinde sevenlerinin karşısına çıkacak.  Oyunun kapalı beta sürecine bu siteden kayıt olabilir, tanıtım video’sunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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