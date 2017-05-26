Bilgisayarda depolama alanını boşaltmanın temel yolları; geçici dosyaları silmek, geri dönüşüm kutusunu boşaltmak ve indirilenler klasöründe büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirmektir. İşin en sıkıntılı yönü ise bu işlemleri manuel ve yarı manuel biçimde gerçekleştirmek veya üçüncü bir parti bir yazılım ile gerçekleştirmektir.

Windows Creators Update ile Microsoft, işleri olduğundan biraz daha kolay hale getiriyor. Kolaylığın arkasından yatan mimari Storage Sense olarak adlandırılıyor. Storage Sense, bütünüyle yeni bir mimari değil zira kendisini ilk Windows 8.1’de tanımıştık. Yapı, gereksiz dosya parçacıklarından kurtulmak için yeterince hızlı ve verimli değildi. Ne var ki Windows 10 Creators Update’de bu biraz değişti.

Başlangıç için harika bir adım

Türkçeye “Depolama Anlayışı” olarak çevirebileceğimiz mimari aktive edildiğinde, gereksiz dosyaları otomatik olarak siliyor. Özelliğin mevcut sürümü, öncülerine daha gelişmiş olmasına rağmen yüzde 100 verimli değil. Yine de gereksiz dosya parçacıklarından kurtulmak konusunda hiç olmadığı kadar etkili.

Başlangıç için Ayarlar menüsünü açın ve Sistem > Depolama alanına gidin. Kaydetme konusunun alt başlığı altında menüyü gözden geçirin. Çubuğu altlara doğru götürün ve Storage Sense’i aktif hale getirin. Artık söz konusu mimariden faydalanabilirsiniz. Storage Sense ayarlarını gözden geçirmek için alanı boşaltma ve biçimini değiştir sekmelerini tıklayın.

Gördüğünüz gibi menüde çok fazla ayar yok ve Geri Dönüşüm Kutusu ayarları oldukça açık: Çöp kutusu her 30 günde boşaltılacaktır. İkinci seçenek ise C: \ temp ve sisteminizdeki “temp” etiketli diğer klasörlerin içeriğini silecektir.

Storage Sense, zamanla umarız ki indirilenler klasörünüzü yönetebilecek kadar akıllanır. Ne olursa olsun, bu iki konumdan dosyaları otomatik olarak silmek ekstra disk alanını boşaltma konusunda ciddi katkılar sağlayacak.

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