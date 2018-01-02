Android Oreo Hangi Yenilikleri Getiriyor? #4 (General Mobile GM6)

General Mobile GM6 Android 8.0 Oreo güncellemesi aldı. Oreo güncellemesiyle neler geliyor, telefon hangi özellikleri sağlıyor?

Android işletim sistemi, saf haliyle derli toplu, hızlı ve gayet sağlam bir işletim sistemi. Sürekli güncellenen, sürüm olarak değil güvenlik yamaları anlamında sürekli güncellenen yapısıyla saf Android işletim sistemi aslında birçok kişinin kullanmak isteyebileceği bir ürün. General Mobile, Google ile birlikte çalışarak sunduğu Android One cihazlarına bir yenisini ekledi. GM 6 ekonomik bir akıllı telefon olarak en güncel Android sürümünü en güncel güvenlik yamalarıyla birlikte sunma misyonunu Android One ile gerçekleştiriyor.

Android One, ekonomik olarak gelişmekte olan ülkelere odaklı, ekonomik ve temel yeterlilikleri makul biçimde sunan saf Android işletim sistemli akıllı telefonların sunulduğu bir program ve General Mobile da bu alanda çalışan birkaç üreticiden bir tanesi. Android One sayesinde şu sıralarda 8.0 Oreo güncellemesi de alan telefon böylelikle en son sürüm Android’e de kavuşmuş oldu.

Teknik Özellikler

GM 6 içinde MediaTek’in dört çekirdekli MT6737T işlemcisi mevcut. Dört adet 1,5 GHz hızında çalışan ARM Cortex-A53 çekirdeğine sahip bu işlemci Mali-T720 grafik birimi barındırıyor. Bu noktada telefonun donanım olarak giriş seviyesine yakın olduğunu belirtmek lazım. Fakat 32 GB depolama alanı ve 3 GB bellek bu akıllı telefonu biraz yukarı doğru çekiyor.

Kategori 4 LTE desteğine sahip bu akıllı telefon aynı zamanda LTE-Advanced, ülkemizdeki adıyla 4.5G ile VoLTE, ViLTE ve VoWiFi desteği sunuyor. Bu teknolojiler de sırasıyla HD kalitede LTE üzerinden sesli görüşmeyi, LTE üzerinden video görüşmeyi ve kablosuz ağ üzerinden kendi şebekenizi kullanarak roaming yapmadan sesli görüşme yapmanızı sağlıyor.

Kamera Özellikleri

Üründe kalitesi orta seviyeye yaklaşan 13 megapiksellik çift LED flaşlı bir kamera, önde ise yine LED flaşlı 8 megapiksellik bir kamera yerleştirilmiş. GM 6 üzerinde aynı zamanda parmak izi okuyucusu var. 3.000 mAh’lik çıkartılabilir pile sahip olan ürün çift SIM kart desteği sunuyor ve hafızası teorik olarak 128 GB bellek kartlarıyla (ya ek depolama ya da hafıza birleştirmeyle) artırılabiliyor. Biz 256 GB boyutunda kartla da denedik, elimizdeki kartla sorunsuz çalıştı.

Ürün operatör kanalında tek SIM kartlı, perakende pazarda ise çift SIM kart kartlı olarak aynı fiyata satılıyor. Çift SIM kartlı modelinde kutunun üzerinde “GM 6 d” yazısı var.