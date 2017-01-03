General Mobile GM5 İncelemesi

General Mobile GM5, uygun fiyatlı bir AndroidOne telefon. En yeni Android sürümü 7.0 Nougat, General Mobile GM5 ile cebinizde.

General Mobile fiyat performans konusunda iddialı ürünlerine devam ediyor. Karşınızda Android One ile sunulan bir ürün olarak çıkan General Mobile GM5, şimdiden Android 7.0 Nougat kullanmanızı mümkün hâle getirirken aynı zamanda saf bir sürüme sahip olduğundan sistemin akıcılığı ek özelliklerle engellenmemiş oluyor.

Bu açıdan elbette herkesin beğeneceğini düşünmesek de yine temel Android işletim sisteminin daha kullanışlı ve akıcı olduğunu, Android One nedeniyle de sürekli güncel kaldığını söyleyelim. Güncel işletim sistemi perspektifinden baktığımızda güncelliğe önem veren kullanıcılar eğer Nexus cihazları bulamıyorlarsa doğrudan Android One kullanımı en iyi seçeneklerden bir tanesi. Özellikle de ülke olarak Andorid One’ın önemli temsilcilerinden bir tanesi ülkemizden çıkmış General Mobile markasıysa.

Çift ve tek SIM kart

Çift veya tek SIM kartlı modelleri bulunan General Mobile GM5, 600 lira civarında satın alabileceğiniz uygun fiyatlı bir ürün. Bu uygun fiyat ürünün 720p çözünürlükteki ekranının Gorilla Glass 4 korumasına sahip olmasını ve çift SIM desteği barındırmasını engellemiyor.

İşlemci ve bellek konusunda fazla bonkör olmayan cihaz bulunduğu fiyat seviyesi için kabul edilebilir diyebileceğimiz niteliklere sahip. Bu akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 410 işlemci ve 2 GB bellek barındırıyor. İşlemcinin içinde dört adet 1,4 GHz’de çalışan ARM Cortex-A53 çekirdeği ve Adreno 306 grafik işlemciye bulunuyor.

Genişletilebilir depolama alanı

Gündelik kullanım için uygun olan bu donanım yüksek performans isteyen uygulamaların hızına yetişmekte zorlanıyor. 16 GB depolama alanına sahip olan ürün Android 6’dan bu yana bulunan depolama genişletme özelliği sayesinde hızlı bir kartınız varsa sorunsuz biçimde 256 GB gibi değerlere ulaşabiliyor. O nedenle 16 GB depolama alanı bir sorun teşkil etmiyor.

13 megapiksellik ana kamera ortalama görüntü kalitesi sunuyor ve dilerseniz panoroma ve üç boyutlu fotoğraf küresi yaratabiliyorsunuz. 5 megapiksel ön kamera da selfie için yeterli seviyede. Fiyatına göre uygun özellikler ve kabul edilebilir bir performans sunan GM5 en güncel Android sürümünü kullanmak isteyenler için çok iyi bir seçenek.