General Mobile GM 23 SE videosu ile karşınızdayız. 3.799 TL fiyatıyla imkansız bir durum sunan GM 23 serisinin en uygun fiyatlısı GM 23 SE’nin detaylarını ve sunduğu özellikleri Aydoğan aktarıyor.
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İçindekiler
3799 TL’YE TELEFON?! | General Mobile GM 23 SE Neler Sunuyor?
Detaylı bilgi ve ön sipariş için; https://hwp.to/GM23SE
Not: Bu videoda kullanılan GM 23 SE modeli telefonu inceleme örneği olarak General Mobile tarafından temin edilmiştir.
General Mobile GM 23 SE Teknik Özellikleri:
- Boyut: 164,5 x 76 x 9,1 mm
- Ağırlık: 190 gram
- Ekran: 6,52 inç HD+ IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Helio G37
- Bellek: 4 GB (+4 GB Sanal)
- Depolama: 64 GB
- Kamera: 8 MP + 0,08MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj: 7,5 Watt
- Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.0
- Fiyat: 3.799 TL