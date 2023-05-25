General Mobile GM 23 SE videosu ile karşınızdayız. 3.799 TL fiyatıyla imkansız bir durum sunan GM 23 serisinin en uygun fiyatlısı GM 23 SE’nin detaylarını ve sunduğu özellikleri Aydoğan aktarıyor.

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Detaylı bilgi ve ön sipariş için; https://hwp.to/GM23SE

Not: Bu videoda kullanılan GM 23 SE modeli telefonu inceleme örneği olarak General Mobile tarafından temin edilmiştir.

General Mobile GM 23 SE Teknik Özellikleri:

Boyut: 164,5 x 76 x 9,1 mm

Ağırlık: 190 gram

Ekran: 6,52 inç HD+ IPS LCD

İşlemci: MediaTek Helio G37

Bellek: 4 GB (+4 GB Sanal)

Depolama: 64 GB

Kamera: 8 MP + 0,08MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 7,5 Watt

Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.0

Fiyat: 3.799 TL