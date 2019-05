General Mobile GM 9 GO satışa sunuldu

General Mobile‘ın MCW ( Mobil Dünya Kongresi ) ‘de tanıttığı giriş segmenti yeni cihazı GM 9 Go Türkiye’de satışa sunuldu.

Android 9 Pie Go Editon versiyonuna sahip yeni model

General Mobile, donanımsal ve fiyat anlamda alt segment için geliştirdiği GO serisinin yeni cihazı GM 9 GO, satışa sunuldu. Erişilebilir fiyatlarla güncel Android deneyimini sağlamak amacıyla Google işbirliğinde geliştirilmiş Android 9 Pie Go Editon sürümü, temelde daha az boyut ve veri kullanımı ile uygulamalara erişmenizi sağlıyor. GM 9 Go modeli ile birlikte kullanıcılar, Android’in düzenlenmiş versiyonu olan Go Editon‘ın en güncel halini kullanabilecekler. Cihazın tasarımında, şirketin en iyi cihazı konumunda olan GM 9 Plus modelinin tasarım çizgileri bulunuyor.

GM 9 GO teknik özellikleri ve fiyatı

İşlemci: 1.5 Ghz ARM Cortex A53 Mediatek MT6739

Ekran: 5.5 inç boyutunda 720×1440 piksel çözünürlüğünde 18:9 IPS LCD HD+ ekran, Gorilla Glass

Boyutlar: 150 x 70.5 x 8.59 mm

Ağırlık: 148 gram

RAM kapasitesi: 1 veya 2 GB RAM seçenekleri

Depolama: 16 GB dahili hafıza / Micro SD kart desteği ile birlikte 128 GB ek depolama

Kamera: 13 MP f2.0 diyaframa sahip arka kamera / 5 MP f2.2 diyaframa sahip ön kamera

Pil kapasitesi: 3500 mAH

Renk seçenekleri: Uzay grisi, gümüş ve altın

Fiyatı: 899 Türk Lirası / 6 ve 11 taksit seçenekleri ile