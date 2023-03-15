General Mobile cephesinin yeni akıllı telefonu olan GM 22S modeli tanıtıldı. Bütçe dostu fiyatı ve sunduğu özelliklerle dikkat çeken GM 22S, yerini aldığı GM 22’ye kıyasla iyileştirilmiş donanım özellikleriyle göz dolduruyor!

GM 22S: “Havası Yerinde, Gücü Zirvede”

İddialı özelliklerle donatılan GM 22S modelinde 6.52 inç boyutlu HD+ çözünürlüklü bir IPS LCD ekrana yer verilmiş. Damla çentik yapısıyla dikkat çeken cihaz, %89 ekran gövde oranına sahip. Cihazın alttaki çene bölümü dışında nispeten ince çerçevelere sahip olduğu söylenebilir. Bu ekran, 360 nit parlaklık değerine sahip.

MediaTek’in giriş seviyede yer alan Helio G25 yonga setiyle donatılan cihaz, sınıfı için yeterli bir performans gösteriyor. Bu yonga setine 4 GB dahili bellek ve 64 GB dahili depolama kapasitesi eşlik ediyor. General Mobile burada kullanıcıları sevindirecek bir hamle yaparak cihazda microSD kart desteği sunmuş. Cihaza 256 GB’a kadar microSD hafıza kartı takarak depolama alanını genişletebiliyorsunuz.

13MP çözünürlüklü ana kameranın yanında, iki adet VGA yardımcı kameranın bulunduğu cihazda “52MP Süper Piksel Modu” adı verilen bir özellik bulunuyor. Bu sayede 13MP çözünürlüklü fotoğrafların çözünürlüğü yazılımın sihriyle 52MP seviyesine kadar yükseltilebiliyor.

Cihazın damla çentik kısmında ise 8MP çözünürlüklü bir ön kameraya yer verilmiş. Bu özçekim kamerasının da sınıf standartlarında olduğu söylenebilir. Bu ön kamerayla 1080p çözünürlüklü videolar çekmek mümkün.

Cihazın arka kamerasıyla da maksimum 1080p videolar çekilebiliyor. Arka kamerada Ağır Çekim Video Kaydı, Hızlı Çekim Video Kaydı gibi özellikler de bulunuyor. Fotoğrafçılık içinse portre modu, yapay zeka destekli sahne tanıma, HDR modu gibi özellikler sunulmuş.

5G bağlantısı ülkemizde geldiğinde 5G’yi bu cihazda kullanmak isteyenler ise biraz üzülebilir. Zira Helio G25, 2020 yılında tanıtılmış bir işlemci ve ne yazık ki 5G desteğini bünyesinde barındırmıyor. Cihazda NFC desteği bulunmadığını da söyleyelim. Ancak nispeten yeni bir standart diyebileceğimiz Bluetooth 5.0 teknolojisi GM 22S’te bizleri karşılıyor.

5.000 mAh boyutlu bataryaya sahip olan modelde, kutu içerisinde şarj adaptörü sunuluyor. 8nm üretim sürecine sahip giriş seviye işlemci ile birleştiğinde GM 22S iyi bir pil ömrü vadediyor. GM 22S’in USB-C girişine sahip olduğunu ve kutudan Android 11 ile çıktığını da söyleyelim.

Cihazın tavsiye edilen satış fiyatı ise 3.999 TL olarak karşımıza çıkıyor. Uygun fiyatıyla dikkat çeken cihaz, Saf Beyaz ve Okyanus Siyahı renkleriyle satışa sunulmuş durumda.

İlginizi Çekebilir: General Mobile GM 22 Pro Hala Alınır Mı?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? General Mobile GM 22S’i nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!