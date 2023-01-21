General Mobile GM 22 Pro geçen sene GM 22 serisinin en üst seviye özellikler sunan modeliydi. 6.78 inçlik IPS LCD ekranı, MediaTek Helio G95 işlemcisi, 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunması, arka tarafta 108MP Samsung HM2 sensörüyle iyi bir kamerası ve 5000 mAh bataryasıyla uzun batarya ömrü sunması öne çıkan özellikleriydi.

Ancak geçen sene çıkmış olan, kimi özellikleri GM 22 Pro’dan daha iyi telefonlar benzer fiyatta varken aynı fiyattan şuan GM 22 Pro alınır mı? Özellikle GM 23 Serisi telefonların çıkmasına az bir süre kalmışken günümüz şartlarına göre geri kalan özellikleriyle satın almak mantıklı mı? Bu soruların cevaplarını videomuzda bulabilirsiniz.

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