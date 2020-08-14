Akıllı Telefonlar
General Mobile GM 20 Pro ve GM 20 modelleri tanıtıldı!
General Mobile GM 20 Pro ve GM 20 modelleri Twitter üzerinden yapılan çevrimiçi bir lansman ile resmen tanıtıldı. Yerli üretici General Mobile’ın en yeni iki telefonunun detayları haberimizde!
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Geçtiğimiz günlerde General Mobile GM 10 modelini internet sitesinden satışa sunan marka, bugün yaptığı lansman ile beklenenin aksine GM 20 Pro ve GM 20 adını alan cihazları ile karşımıza çıktı.
General Mobile GM 20 Pro özellikleri
General Mobile GM 20 Pro, yerli markanın bu seneki tepe modeli olacak. Teknik özellikler bakımından fiyat-performans odağında olan cihazda 6,3 inç boyutunda Full HD+ ekran yer alıyor. Ekran boyut oranı %90 seviyelerine çekilen modelde damla çentik kullanıldığını görüyoruz.
Bu seneki modellerinde tercihini MediaTek tarafından kullanan General Mobile, GM 20 Pro modelinde MediaTek Helio P70 yonga setine yer veriyor. Aynı zamanda 6 GB bellek ve 128 GB depolama alanı sunan cihazda 512 GB’a kadar MicroSD kart desteği de mevcut. Arkada üçlü bir kamera dizilimine yer veren General Mobile, 48 MP değerinde bir ana kamera ve buna ek olarak geniş açı ve portre modu için yardımcı bir lense daha yer vermiş. Ana kamera 108 MP değerinde fotoğraf çekebildiği de bilirtiliyor. Önde ise 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.
Android 10 işletim sistemiyle gelen telefonda artık Google ile ortak olarak yapılan Android One programında yer almadığını görüyoruz. Bir diğer yandan 4.050 mAh batarya kapasitesiyle ve GM Turbo Şarj adını alan hızlı şarj desteği ile gelen telefon yüz tanıma ve arkadaa yer alan parmak izi okuyucusu da bulunuyor. Üç farklı renk seçeneği ile gelen telefon İnci Siyahı, Lotus Mavisi ve İnci Beyazı tasarımlarına sahip.
General Mobile GM 20 özellikleri
General Mobile GM 20, firmanın daha uygun fiyatlı bir modeli olacak. 6,088 inç boyutunda HD+ bir ekrana yer verilen telefonda GM 20 Pro’da olduğu gibi damla çentik ile bir ön kamera konumlandırması yapılmış. Üçlü arka kamera ile gelen ve kameraların ortada flaş ile kare şeklinde konumlandırıldığı GM 20’de MP değerleri verilmedi. Ancak yapay zeka ile 52 MP değerinde ve 6240 x 8320 piksel çözünürlüğünde Super Pixel bir fotoğraf elde edinilebilecek. Öndeki kamera ise 8 MP çözünürlüğe sahip.
Donanım tarafına geldiğimizde MediaTek Helio A25‘e yer verilen telefonda 4 GB bellek ve 64 GB büyüklüğünde Micro SD kart desteği bulunan depolamaya yer verildiğini görüyoruz. Ayrıca batarya kanadında ise 4.000 mAh değerinde bir batarya kullanılmış. GM 20’de tıpkı GM 20 Pro’da olduğu gibi yüz tanıma ve arka tarafa konumlandırılmış fiziksel bir parmak izi okuyucu da bulunuyor. Cihazda Yeşim Yelişi, Parlak Siyah ve Okyanus Mavisi renk seçenekleri bulunuyor.
GM 20 Pro ve GM 20 fiyatı
GM 20 Pro ve GM 20 modelleri 21 Ağustos itibarıyla tüm satış kanallarında olacağı belirtildi. GM 20 Pro 2.299 TL, GM 20 ise 1.799 TL fiyatlandırma ile satın alınabilecek.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 serisi lens üreticisi ile sorunlar yaşıyor!
Apple‘ın yaklaşan iPhone 12 serisi hakkında önemli pek çok söylenti ve sızıntı dolaşıyor. Bugün bu söylentilere bir yenisi daha eklendi. Apple‘ın popüler analisti Ming-Chi Kuo‘nun yakın tarihli bir raporunda iPhone 12 serisinin ultra geniş açılı kameralarında sorun olduğu belirtildi. Rapora göre Pro olmayan modellerde ultra geniş açılı kameraların çatlamaya daha duyarlı olduğu gözlemlendi.
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iPhone 12 serisi aynı tedarikçi ile yola devam edecek mi?
Ortaya çıkan raporun ardından Apple fanları oldukça endişelendi. Sorunlu bileşenin üreticisi ise raporu reddetmek için harekete geçti. Genius Electronics, Apple‘ın ana kamera lensi tedarikçisi olarak tanınıyor. Onlara göre müşterilerden gelen tüm talepler karşılanıyor ve sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Apple‘ın Largan Precision‘ın hizmetlerini kullandığını da unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla, Genius Electronics şirketin gereksinimlerini karşılamada başarısız olsa bile Largan Precision olası bir gecikmeyi telafi edecektir.
Geçtiğimiz gün ortaya çıkan iPhone 12’nin lansmanının ertelendiği söylentisinin ardından bu raporun ortaya çıkması oldukça önemli. Lansmanın ertelenme sebeplerinden biri kamera tedarik etmede oluşan sorun olabilir. Söylentilere göre Apple bu sene iki farklı lansman düzenleyecek. İlk lansman 7 Eylül haftasında gerçekleşecek ve yeni nesil Apple Watch ile iPad tanıtılacak. İkinci lansman ise 12 Ekim haftasında gerçekleşecek ve yeni nesil iPhone serisini burada göreceğiz. Eylül ayına doğru cihaz hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
ZTE markasının ekran altı kameralı telefonu görüntülendi!
Geçtiğimiz günlerde ZTE başkanı Ni-Fei, ZTE markası olarak ekran altı kameralı bir cihaz satışa sunacaklarını duyurmuştu. Bu açıklama, büyük bir sürpriz olmakla beraber; birçokları tarafından şüphe ile de karşılandı.
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ZTE, ekran altında kameraya sahip bir cihaz satışa sunmayı başarabilecek mi?
ZTE’nin, bu açıklama ile kafaları karıştırmasıyla beraber; aynı zamanda ekran altında kameraya sahip olacak olan bu cihazın, buna rağmen amiral gemisi sınıfı bir cihaz olmayacağı da ortaya çıktı. Fakat bizi ilgilendiren şey, tam da ZTE’nin tahmin ettiği gibi sektöre büyük bir yenilik getirecek olan bu ekran altı kamera teknolojisi. Üzücü olan durum ise, çok merak ettiğimiz ekran altı kameranın gerçek kullanımda ne kadar verimli olduğunu şimdilik görememek. ZTE başkanı Ni Fei ise, insanların bu tedirginliğini ön görmüş olacak ki; Weibo üzerinden yaptığı açıklamada, ekran altı kamera sisteminin kusursuz bir biçimde çalıştığını ve müşterilerin bu konuda problem yaşamayacaklarından emin olabileceklerini söyledi.
Açıklamaların üstüne, bu cihazın listelerde ZTE A2121 kod adıyla görünmesiyle, cihazın yakın zamanda çıkacağını da öngörebiliriz. Cihazın bir amiral gemisi olmayacağına dair en büyük detay ise; Qualcomm’un Snapdragon 865 veya MediaTek’in Dimensity 1000 işlemcileri yerine, muhtemelen Snapdragon 765G kullanacak olması. Bunun temel sebebi ise, amiral gemisi bir cihaz üretmekten çok; fiyatı daha uygun tutmaya yöneliktir diye tahmin ediyoruz. Ekran altı kamera hariç, diğer tüm yönleriyle ise yeni çıkacak olan cihaz, kamera modülü ile de beraber karakteristik bir ZTE ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Cihazda beklenen batarya kapasitesi ise, 4120 mAh.
ZTE, cihazın çıkış tarihiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmamış olsa da; bizim tahminlerimize göre bu cihaz yakın bir zaman içinde tanıtılacak. Böylece ZTE markası sayesinde, ilk kez ekran altı kameraya sahip bir akıllı telefonu da görebiliriz. Bu teknolojinin ortaya çıkışı sonrasında ise, akıllı telefon pazarında dengeler değişmeye başlayabilir diye tahmin ediyoruz. Peki ya siz, ZTE markasının ekran altı kameralı bir cihaz satışa sunacak olması ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 4G, 5G sürümden daha pahalı olabilir!
Apple, Eylül ayında düzenleyeceği tanıtımda toplam dört adet iPhone 12 modeli duyuracak. Şimdiye kadarki en kalabalık iPhone serisine daha sonraki dönemde 4G uyumlu bir modelin daha katılması planlanıyor. Son bilgilere göre iPhone 12’nin 4G sürümü, 5G uyumlu temel versiyondan daha pahalı olabilir!
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iPhone 12 4G, tahmini fiyatı ile beklentileri alt üst etti!
Daha önce yaptığı başarılı Apple tahminleriyle bilinen analist Daniel Ives, yeni raporunda iPhone 12’nin 4G uyumlu versiyonunu ele aldı. Telefonun Şubat 2021’de duyurulacağını belirten Ives, fiyatlandırma hakkında da çok tartışılacak bir bilgi paylaştı. Serinin en uygun fiyatlısı olması beklenen yeni iPhone modeli, iddiaya göre yaklaşık 800 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Daha önceki raporlarda iPhone 12’nin 649 dolar, 12 Max’in ise 749 dolara satılacağı belirtiliyordu.
Oluşan tuhaf durumun, 4G modeme sahip olan cihazın iPhone 12 Pro’yu baz almasından ötürü kaynaklandığı ifade ediliyor. Eğer durum böyleyse iPhone 12 4G fiyatıyla değil, kamera yetenekleriyle ön plana çıkacak. Öte yandan iki telefonun tasarım tarafında belirgin farklılıkların olacağı da iddia ediliyor.
Sonbahar aylarında piyasaya çıkacak olan iPhone 12 serisi, bütün modellerinde OLED ekran ve A14 Bionic 5G işlemciye sahip olacak. 12 ve 12 Max çift arka kamera kurulumu barındırırken, Pro ve Pro Max ise LiDAR destekli üçlü arka kamera kullanacak. Son olarak farklı söylentilere göre Apple’ın lansman tarihini Eylül ayından Ekim’e erteleme ihtimalinin olduğunu da belirtelim.