General Mobile, GM 10 modelini satışa sundu!

GM 10 modeli resmen General Mobile tarafından satışa sunuldu. Bir süredir hakkında söylentiler çıkan cihaz, en nihayetinde firmanın kendi internet sitesi üzerinde yayınlamış olduğu cihaz tanıtım sayfasıyla ortaya çıkmış oldu.

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GM 10, firmanın bir önceki modeli olan GM 9’a (6.01 inç) nazaran daha geniş bir ekran ile geliyor. 6.52 inç HD+ IPS panel ile gelen cihaz, 20:9 ekran gövde oranı ve 269 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Aynı zamanda ekran tarafında tüm bu özelliklerin, damla çentikli kasa yapısının içerisine yerleştirildiğini görüyoruz.

MediaTek Helio A25’ten gücünü alıyor!

Giriş seviyesi işlemcilerden biri olan Helio A25 gücünü 8 çekirdekli, Arm Cortex-A53 mimarisinden alıyor. Sekiz çekirdekten dördü 1.8 GHz saat hızlarında çalışırken, diğer dördü 1.5 GHz bandında çalışıyor. Grafik işlemcisi tarafında ise, PowerVR GE8320 kullanılıyor.

Açıkçası genel itibarıyla Helio A25 yonga setinin Snapdragon tarafındaki en yakın karşılığı Snapdragon 615 olarak görülüyor. Çok yaygın bir işlemci olmadığı için genel performansı hakkında net konuşmak yine de doğru olmaz.

GM 10 kamera özellikleri neler?

Üçlü kamera kurulumuna sahip akıllı telefonda; 13 MP 114 derece geniş açı sunan ana kamera, 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Öz çekim kamerası ise 8 MP çözünürlük, f2.2 diyafram açıklığı sunuyor. Yavaş Çekim, Güzellik Modu ve Ekran Flaş’ı gibi fonksiyonlar da kameranın yazılımıyla birlikte geliyor.

4.000 mAh’lik pil kapasitesi, 256 GB’a kadar MicroSD kart desteği ve Google’a direkt erişim sağlamanıza yarayan “Google Asistan” tuşu, dikkat çeken diğer özellikler arasında.

GM 10 fiyatı ve renk seçenekleri

GM 10 şu anda sadece General Mobile’ın kendi internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Gece Mavisi ve Altın Sarısı olmak üzere iki renk seçeneğiyle gelen cihaz, 3GB RAM ve 64 GB depolama desteğiyle raflardaki yerini almış durumda.