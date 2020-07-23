Akıllı Telefonlar
General Mobile, GM 10 modelini satışa sundu!
GM 10 modeli resmen General Mobile tarafından satışa sunuldu. Bir süredir hakkında söylentiler çıkan cihaz, en nihayetinde firmanın kendi internet sitesi üzerinde yayınlamış olduğu cihaz tanıtım sayfasıyla ortaya çıkmış oldu.
İlginizi çekebilir: Ubisoft yeni nesil oyunlara yakın gelecekte zam yapmayacak
GM 10, firmanın bir önceki modeli olan GM 9’a (6.01 inç) nazaran daha geniş bir ekran ile geliyor. 6.52 inç HD+ IPS panel ile gelen cihaz, 20:9 ekran gövde oranı ve 269 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Aynı zamanda ekran tarafında tüm bu özelliklerin, damla çentikli kasa yapısının içerisine yerleştirildiğini görüyoruz.
MediaTek Helio A25’ten gücünü alıyor!
Giriş seviyesi işlemcilerden biri olan Helio A25 gücünü 8 çekirdekli, Arm Cortex-A53 mimarisinden alıyor. Sekiz çekirdekten dördü 1.8 GHz saat hızlarında çalışırken, diğer dördü 1.5 GHz bandında çalışıyor. Grafik işlemcisi tarafında ise, PowerVR GE8320 kullanılıyor.
Açıkçası genel itibarıyla Helio A25 yonga setinin Snapdragon tarafındaki en yakın karşılığı Snapdragon 615 olarak görülüyor. Çok yaygın bir işlemci olmadığı için genel performansı hakkında net konuşmak yine de doğru olmaz.
GM 10 kamera özellikleri neler?
Üçlü kamera kurulumuna sahip akıllı telefonda; 13 MP 114 derece geniş açı sunan ana kamera, 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Öz çekim kamerası ise 8 MP çözünürlük, f2.2 diyafram açıklığı sunuyor. Yavaş Çekim, Güzellik Modu ve Ekran Flaş’ı gibi fonksiyonlar da kameranın yazılımıyla birlikte geliyor.
4.000 mAh’lik pil kapasitesi, 256 GB’a kadar MicroSD kart desteği ve Google’a direkt erişim sağlamanıza yarayan “Google Asistan” tuşu, dikkat çeken diğer özellikler arasında.
GM 10 fiyatı ve renk seçenekleri
GM 10 şu anda sadece General Mobile’ın kendi internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Gece Mavisi ve Altın Sarısı olmak üzere iki renk seçeneğiyle gelen cihaz, 3GB RAM ve 64 GB depolama desteğiyle raflardaki yerini almış durumda.
Akıllı Telefonlar
Türk Telekom’dan Eskiyi Getir, Oppo A5s’i Götür Kampanyası!
Türk Telekom, kullandığı cep telefonu modelini değiştirmek veya Oppo markasını tecrübe etmek isteyen kullanıcılar için yeni bir kampanya başlattı. Çalışır durumdaki eski telefonunu getiren müşteriler; 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip yepyeni Oppo A5s akıllı telefonu, 564 TL indirimle satın alabiliyor.
İlginizi çekebilir: Türk Telekom “Sil Süpür” kampanyası ile, 10 GB mobil internet
Türk Telekom ile kullanıcılar, eski akıllı telefonlarını, yepyeni bir Oppo A5s ile değiştirme şansı yakalıyor
Cep telefonunu yenilemek isteyenler için büyük avantaj sunan kampanya kapsamında, geniş ekran alanı ve uzun pil ömrü sunan Oppo A5s, dileyen kullanıcılar için faturaya ek olarak da taksitlendirilebiliyor. Türk Telekom’a abone olan kullanıcılar, 12 ay boyunca ayda 229 TL ödeyerek, Oppo A5s akıllı telefon sahibi olabiliyor.
Oppo A5s modeline geçmeyi düşünen kullanıcılar için cihazın bazı teknik özellikleri:
- Ön (Selfie) Kamera 8,0 MP
- Dahili Hafıza 32 GB
- RAM Kapasitesi 3 GB
- Pil Kapasitesi 4230 mAh
- Ekran Boyutu 6,2 inç IPS LCD panel
- Arka Kamera 13 MP + 2 MP
- İşlemci Kapasitesi 2,3 GHz Quad Core + 1,8 GHz Quad Core
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 3, resmi olarak tanıtıldı!
Asus ROG Phone 3, aksesuarları ve donanımsal özellikleriyle bilgisayarlara en çok yaklaşan telefonlardan biri olarak değerlendiriliyor. Cihazın oyuncular için pek çok özelleştirilebilir özelliği bulunuyor. Bu özelliklerle oyuncuları cezbedecek olan ROG Phone 3, teknik özellikleri ve tasarım detaylarıyla birlikte bugün tanıtıldı.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Note 20 Ultra, tüm özellikleriyle ortaya çıktı!
Asus ROG Phone 3 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Asus ROG Phone 3, Snapdragon 865+ yonga setinden gücünü alacak. Cihaz, bu yonga setini kullanan ilk telefonlardan biri olacak. Yeni yonga seti 3.09 GHz’e ulaşan ilk mobil çip olarak karşımıza çıkıyor. Bu da Snapdragon 865’e göre %10 performans artışı anlamına geliyor. ROG Phone 3, 12 GB/16 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama alanı seçenekleri sunacak. Telefon, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama birimi ile birlikte oldukça hızlı bir telefon olacak. Asus, AeroActive Cooler 3‘ü kutusundan çıkaracak ve bu fanla birlikte cihaz soğutma konusunda hiçbir sorun yaşamayacak.
ROG Phone 3, 6.6 inçlik 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihazın ekran tazeleme hızı 120, 90 ve otomatik olarak değiştirilebiliyor. Ekranın HDR10+ özelliği ve DCI-P3 renk gamının %113’ünü kapsayan 1 milyar farklı rengi mevcut. Bu da ekranın renk doğruluğunu ve kalitesini arttırıyor. Telefonun üstündeki düğmeler ise önceki nesile göre daha özelleştirilebilir hale geldi. Bu, oyuncular açısından oldukça büyük önem arz ediyor. Cihazın içinde bulunan ses ekolayzırı da oyunculara özel ses seçenekleri sunuyor.
ROG Phone 3, 30W hızlı şarj destekli 6.000 mAh değerinde büyük bir pil ile geliyor. Asus, cihazın 46 dakikalık bir şarj ile %70’e şarj olacağını belirtiyor. Pil sağlığı hakkında da Asus önemli geliştirmelere gitmiş. İsterseniz şarj hızını 10W’a ayarlayabilir veya %80 olduğunda doldurmayı bırakmasını sağlayabilirsiniz. Cihazın arka tarafında 64 MP çözünürlüklü IMX686 ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera bulunuyor. Arka kamera 8K/30 fps veya 4K/120 fps video kaydı yapabiliyor. Cihazın ön tarafında ise 24 MP çözünürlüğünde selfie kamerası mevcut.
ROG Phone 3, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip model için 1000€ fiyatına sahip olacak. Bu fiyat, 16 GB RAM için ise 1100€’ya yükseliyor. Snapdragon 865 kullanan 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı içeren Strix modeli ise 800€ olarak karşımıza çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 4 Pro, tasarım detayları belli oldu!
Oppo firmasının orta üst seviyeye konumlandırdığı Reno 4 Pro ilk kez görüntülendi. Böylelikle cihazın tasarım detayları belli oldu.
İlginizi çekebilir; Mafia: Definitive Edition için 15 dakikalık oynanış videosu yayınlandı!
Oppo Reno 4 Pro küresel versiyonu ilk kez görüntülendi.
Oppo yeni akıllı telefon serisi Reno 4 için çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizde de son zamanlarda oldukça aktif olan firma, yeni serisi Reno 4 için artık sona yaklaştı. Serinin yetenekli üyesi Reno 4 Pro, ilk kez detaylı bir şekilde görüntülendi. Yalnız ortada şöyle bir farklılık mevcut. Görselleri ortaya çıkan model firmanın, küresel pazar için düşündüğü versiyon olarak karşımıza çıkıyor. Yani Oppo, Çin için ayrı küresel pazar için ayrı iki cihazı piyasaya sürecek. Ayrıca ortaya çıkan bilgilere göre iki cihaz da birbirinden önemli ölçüde farklılıklara sahip olacak.
Here are the official renders of the upcoming OPPO Reno4 Pro in both Black & White colorways!https://t.co/C9FlQd1LNT pic.twitter.com/4mvN5rF2Ie
— Playfuldroid! (@playfuldroid) July 22, 2020
Tasarım bakımından Çin versiyonu ile farklılıklara sahip olan cihazın en önemli detayı dörtlü kamera kurulumu ile gelmesi. Çin pazarına çıkan modelin üç kamerası bulunmakta. Her iki modelin de ana kamerası 48 MP değerinde olacak gibi gözüküyor. Delikli ekran teknolojisine sahip cihazın, 6.55 inç AMOLED panele ve 90 Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor. Teknik özellik bakımında da Çin’deki modelden farklı olan cihaz, gücünü Snapdragon 720 işlemciden alacak. Çin’de piyasaya çıkacak model Snapdragon 765G ile çıkacak. Öte yandan Reno 4 Pro cihazının 4000 mAh batarya kapasitesi ve 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkması bekleniyor.